快訊

民眾黨主席補選2月15日登場 黃國昌接棒柯文哲呼聲最高

耳壓平衡困難仍下水…日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 教練判賠2073萬元

塑膠保鮮盒裝飯菜油膩膩好難洗？「免髒手2步驟」瞬間洗到發亮

無頭屍！女子稱被男友武器威脅後失聯 家中身首異處揭恐怖內情

香港01／ 撰文：喬納森
警方指尼科爾斯多次進出博登住所，其中1次還帶走數個垃圾袋，最後在這些垃圾袋中尋回博登頭顱。（網上圖片）
警方指尼科爾斯多次進出博登住所，其中1次還帶走數個垃圾袋，最後在這些垃圾袋中尋回博登頭顱。（網上圖片）

美國發生駭人無頭女屍案，有41歲女子在元旦向友人求救，指遭男友「用武器威脅」，之後一直失去聯絡，友人擔心報警，最後發現女子陳屍家中，頭顱被人斬去，身首異處死狀恐怖。

警方接報調查揭發事發前一晚，女子與包括男友在內的3名男子在家中，而待兩男離去後，其男友在半夜多次進出房子，運走多個垃圾袋，警方其後在垃圾袋尋回死者頭顱、染血上衣及3件兇器，隨即起訴其男友2級謀殺和1級誤殺罪。

死者生前向友人發短訊「被男友用武器威脅」

綜合外媒報導，居於美國南達科他州揚克頓的41歲死者博登（Heather Ann Bodden），她的3名友人在今年1月2日向警方報案，指博登在1月1日曾向她們發短訊，指自己「被男友用武器威脅」，之後失去聯絡超過24小時，讓她們十分擔心，決定到博登家中查看，驚見屋內有1具無頭屍體，嚇得立即報警。

友人稱與死者及其男友家中吸食毒品

警方抵達博登家中調查，翻查監視器影片，3名男子於1月1日晚上10時抵達博登住所，其中1男子是博登的男友32歲尼科爾斯 (Craig Allen Nichols Jr.) 。而另2名男子後來向警方表示，他們4人在屋內吸食毒品，離開家時博登仍活着。

男友被控謀殺及誤殺罪

警方亦發現尼科爾斯在1月2日凌晨近3時至早上6時45分之間，多次進出博登住所，其中1次還帶走數個垃圾袋，警方最後在這些垃圾袋中尋回博登頭顱、尼科爾斯沾有血漬的衣服及3件兇器，隨即逮捕尼科爾斯，控以二級謀殺和一級誤殺罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富 獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍 案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時 父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

無頭屍！女子稱被男友武器威脅後失聯 家中身首異處揭恐怖內情

美國發生駭人無頭女屍案，有41歲女子在元旦向友人求救，指遭男友「用武器威脅」，之後一直失去聯絡，友人擔心報警，最後發現女子陳屍家中，…

小摩戴蒙：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，關稅如果運用得宜，可以協助解決不公平競爭和國家安全等議題。

年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野...

全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

根據紐約市警總局數據，盡管去年全市整體犯罪率有所下降，但民眾對紐約市的治安缺乏信心；為進一步強化紐約公共安全，州長霍楚(...

國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

國土安全部日前宣布執行包機大規模遞解中國無證客回國行動，今年第一架次遣返航班已由美國起飛，加上去年6月以來的四架次，該部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。