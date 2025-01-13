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華爾街日報：川普幕僚曾撰文建議向盟友徵高關稅

中央社／ 紐約12日專電

美國下任總統川普的關稅政策是全球焦點，「華爾街日報」引述下任「白宮經濟顧問委員會」主席米蘭早先發表的報告，他支持美國向協防盟邦徵收保護傘高關稅，還建議簽署類似「廣場協議」的「海湖俱樂部協議」，以降低美元幣值。

全球觀望川普（Donald Trump）將提出的美國新關稅政策可能動向，對中國、加拿大與墨西哥稅率是否如選後所言提高？美國製造業是否會因高關稅轉往國內設廠？受影響國家如以牙還牙高稅率回應，是否升高緊張？全球經濟是否會如關稅戰歷史經驗趨向衰退？都是未知數。

華盛頓郵報（Washington Post）曾報導，川普幕僚已評估縮減關稅開徵清單並聚焦特定關鍵產業，這有異於選前承諾，川普發文指報導為假新聞。不過川普就職後如何實踐選前說法，仍是報導焦點。

華爾街日報（Wall Street Journal）12日引述獲提名任白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席的米蘭（Stephen Miran），擔任哈德遜灣資本（Hudson Bay Capital）資深研究員，於去年11月發表的「重塑全球經貿體系的使用者手冊」報告，當中的分析值得關注。

米蘭認為，美國平均進口關稅若為20%甚至高至50%還是會獲益，當前的平均稅率為2%。關稅是一項工具，國際間若透過干預來弱化美元時，可用以處理長期緊張局勢；美國支持他國經濟與軍事導致美元被高估，貿易逆差擴大及美國工業基礎空洞化。

他寫道，開徵關稅與調整強勢美元，在未來數10年將超越任何政策並發生廣泛影響，根本上改變國際經貿與金融體系。

41歲的米蘭為保守派智庫曼哈頓政策研究中心（Manhattan Institute）研究員，擁有哈佛大學經濟學博士學位。華爾街日報指出，他在獲任命前於智庫發表的報告並非政策建議，也不是川普本人的看法，不過可以藉此瞭解未來政策可能如何執行。

米蘭認同經濟學的「最佳關稅」（Optimal Tariff）理論，「壟斷買方」擁有議價力量，如果開徵關稅，出口者可能自行吸收，市場價格不會有變化，消費者即使多花一點，關稅效應也可抵消成本增加。

至於20%甚至高至50%的關稅還是會獲益的說法，來自麻省理工學院學者柯斯提納特（ArnaudCostinot）與加州大學柏克萊分校學者羅德里格茲－克萊爾（Andrés Rodríguez-Clare）的研究。不過柯斯提納特曾指出，以川普首任期對中國開徵關稅來看，多由美國進口商吸收了關稅成本。

面對他國可能提出報復性關稅，米蘭認為川普政府可宣布降低對這些國家的聯合防衛義務；換句話說，日本、韓國及北約（NATO）成員國若因此對美提出相應高關稅，美國可能不進行協防。不過報導指出，主要對美貿易逆差國家如中國、墨西哥及越南，都不在美國的保護傘下。

由於川普不承諾對盟國加拿大與丹麥不進行經濟與軍事脅迫，國際間憂心，俄羅斯與中國對鄰國也採相同態度，川普上任後的新關稅對象成為焦點。

報告還建議，美國可效法1985年與日本、英國、法國及西德簽署的「廣場協議」（Plaza Accord），與盟國簽署「海湖俱樂部協議」（Mar-a-Lago Accord），以降低美元幣值，促進工業與出口。「廣場協議」上世紀末生效後，日圓升值與資產泡沫化，日本經濟長期停滯。

他認為，經過幾輪關稅增加後，美國貿易夥伴如歐洲與中國較能接受簽署貨幣協議，以換取降低懲罰性關稅，至於美國的國債可向買主徵收「使用費」。

川普 日本經濟 美國

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