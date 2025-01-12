快訊

台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

地牛翻身！花蓮20:12規模4.5地震 9縣市有感「最大震度3級」

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
馬拉松示意圖。圖／Ingimage
馬拉松示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.隨著紐約馬拉松和全球最大半馬賽事Great North Run的年輕跑者激增，越來越多年輕人參與馬拉松。尤其在不確定的時代，運動目標成為他們新的人生指標。

2.運動網紅和社交媒體助燃，讓跑步成為潮流，年輕人參與馬拉松不僅為了健身，還是自我挑戰、社交和人生探索的途徑。

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

「我從來沒跑過3英里以上的距離，卻突然報名了半馬。」伊芙（Eve Upton-Clark）回想起自己的第一次長跑，當時她才剛滿25歲。

在Instagram上，一則不到10秒的Reel寫道：「嘿！那些再也無法從課業成績中獲得成就感的A型完美主義者們，（你的）馬拉松訓練還好嗎？」它獲得了超過900萬的觀看次數，引發巨大的共鳴。

根據最新統計，2024年紐約馬拉松25至29歲的參賽者，較2019年暴增50%，人數破萬。

全球最大半馬賽事Great North Run的統計也顯示，2024年35歲以下的年輕跑者人數，創下歷史新高。

為什麼愛上跑步？在不確定時代中增添確定感

27歲的萊莉一開始是跑到奶奶家，這段穿越芝加哥約2英里路程，對她來說是個挑戰。但現在，她已完成了2次馬拉松、3次鐵人三項賽事、3次超馬，「跑步不只是體能訓練，更是發現自我極限的過程。」。

蓋洛普（Gallup）2023年調查，高達49%的Z世代表示，他們在日常生活中找不到有趣、重要或激勵人心的事物。科羅拉多大學臨床心理學家馬斯特斯（Kevin Masters）指出，參與極限運動挑戰能幫助人們找到人生目標。

「你可能有個最糟糕的一天，但好處是你可以轉念一想：『嘿，至少我今天跑步的距離達標了！』」28歲的泰勒（Taylor-Nicole Limas）在芝加哥馬拉松博覽會上分享。

在這個充滿不確定性的時代，對許多年輕人來說，馬拉松訓練提供了生活的結構：週日長跑、週一休息、週二4英里、週三8英里，這樣的訓練課表，讓他們在混亂生活中增添了確定感。

伊芙表示，當購屋、成家等傳統里程碑顯得遙不可及時，運動目標反而成為可以掌控的新指標。

網紅助燃！跑步不再只是運動、更是自我挑戰

前大學籃球選手轉型成健身YouTuber的凱蒂（Keltie O'Connor），在一個影片中提到，這3年裡，不知道品牌做了什麼，但他們確實讓跑步變得很酷。

這股跑步熱潮背後還有一股推手——運動網紅效應。網路上，像是花352天跑完非洲全程的拉斯庫克（Russ Cook），以及11天內跑完960公里的強尼戴維斯（Jonny Davies）等人，不斷挑戰更艱鉅的壯舉並分享。他們的故事不只是極限運動的展現，更啟發了無數年輕人追隨他們的腳步，讓路跑不再只是運動，而是一種自我挑戰的生活態度。

從TikTok到Instagram，再到專業運動社交平台Strava，年輕人能輕易找到激勵自己的內容。據統計，2024年在Strava上記錄馬拉松成績的人數增加了9%。

更重要的是，跑步社群為年輕人提供了一個全新的交友機會。「這就像音樂節的氛圍，」凱蒂補充道，「越來越多年輕人不想在酒吧社交，他們寧願參加路跑活動或加入跑步俱樂部來認識新朋友。」

對許多年輕人來說，全馬42K不僅僅是個距離，更是一段找尋自我的旅程——即使人生無法完全掌控，至少還能掌握自己跑起來的每一步。

資料來源：Business Insider、Sports Tourism News、Vox

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文清晨5點起床，只為多跑步一小時！為何年輕人瘋迷馬拉松？

延伸閱讀

年輕人 社交 路跑 馬拉松

相關新聞

年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野...

全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

根據紐約市警總局數據，盡管去年全市整體犯罪率有所下降，但民眾對紐約市的治安缺乏信心；為進一步強化紐約公共安全，州長霍楚(...

國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

國土安全部日前宣布執行包機大規模遞解中國無證客回國行動，今年第一架次遣返航班已由美國起飛，加上去年6月以來的四架次，該部...

因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普提名為國務卿，但他過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，...

中國駭客攻擊頻繁 拜登將下令安全軟體開發商提高資安標準

路透報導，拜登總統鑒於與中國有關聯的網路攻擊及網路犯罪活動層出不窮，將在卸任前推動相關改革，預計未來數天頒布行政命令要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。