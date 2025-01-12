年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

摘要 1.隨著紐約馬拉松和全球最大半馬賽事Great North Run的年輕跑者激增，越來越多年輕人參與馬拉松。尤其在不確定的時代，運動目標成為他們新的人生指標。 2.運動網紅和社交媒體助燃，讓跑步成為潮流，年輕人參與馬拉松不僅為了健身，還是自我挑戰、社交和人生探索的途徑。

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

「我從來沒跑過3英里以上的距離，卻突然報名了半馬。」伊芙（Eve Upton-Clark）回想起自己的第一次長跑，當時她才剛滿25歲。

在Instagram上，一則不到10秒的Reel寫道：「嘿！那些再也無法從課業成績中獲得成就感的A型完美主義者們，（你的）馬拉松訓練還好嗎？」它獲得了超過900萬的觀看次數，引發巨大的共鳴。

根據最新統計，2024年紐約馬拉松25至29歲的參賽者，較2019年暴增50%，人數破萬。

全球最大半馬賽事Great North Run的統計也顯示，2024年35歲以下的年輕跑者人數，創下歷史新高。

為什麼愛上跑步？在不確定時代中增添確定感

27歲的萊莉一開始是跑到奶奶家，這段穿越芝加哥約2英里路程，對她來說是個挑戰。但現在，她已完成了2次馬拉松、3次鐵人三項賽事、3次超馬，「跑步不只是體能訓練，更是發現自我極限的過程。」。

蓋洛普（Gallup）2023年調查，高達49%的Z世代表示，他們在日常生活中找不到有趣、重要或激勵人心的事物。科羅拉多大學臨床心理學家馬斯特斯（Kevin Masters）指出，參與極限運動挑戰能幫助人們找到人生目標。

「你可能有個最糟糕的一天，但好處是你可以轉念一想：『嘿，至少我今天跑步的距離達標了！』」28歲的泰勒（Taylor-Nicole Limas）在芝加哥馬拉松博覽會上分享。

在這個充滿不確定性的時代，對許多年輕人來說，馬拉松訓練提供了生活的結構：週日長跑、週一休息、週二4英里、週三8英里，這樣的訓練課表，讓他們在混亂生活中增添了確定感。

伊芙表示，當購屋、成家等傳統里程碑顯得遙不可及時，運動目標反而成為可以掌控的新指標。

網紅助燃！跑步不再只是運動、更是自我挑戰

前大學籃球選手轉型成健身YouTuber的凱蒂（Keltie O'Connor），在一個影片中提到，這3年裡，不知道品牌做了什麼，但他們確實讓跑步變得很酷。

這股跑步熱潮背後還有一股推手——運動網紅效應。網路上，像是花352天跑完非洲全程的拉斯庫克（Russ Cook），以及11天內跑完960公里的強尼戴維斯（Jonny Davies）等人，不斷挑戰更艱鉅的壯舉並分享。他們的故事不只是極限運動的展現，更啟發了無數年輕人追隨他們的腳步，讓路跑不再只是運動，而是一種自我挑戰的生活態度。

從TikTok到Instagram，再到專業運動社交平台Strava，年輕人能輕易找到激勵自己的內容。據統計，2024年在Strava上記錄馬拉松成績的人數增加了9%。

更重要的是，跑步社群為年輕人提供了一個全新的交友機會。「這就像音樂節的氛圍，」凱蒂補充道，「越來越多年輕人不想在酒吧社交，他們寧願參加路跑活動或加入跑步俱樂部來認識新朋友。」

對許多年輕人來說，全馬42K不僅僅是個距離，更是一段找尋自我的旅程——即使人生無法完全掌控，至少還能掌握自己跑起來的每一步。

資料來源：Business Insider、Sports Tourism News、Vox

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《原文清晨5點起床，只為多跑步一小時！為何年輕人瘋迷馬拉松？》