快訊

台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

地牛翻身！花蓮20:12規模4.5地震 9縣市有感「最大震度3級」

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野火。路透通訊社
即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野火。路透通訊社

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野火。

法新社報導，川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「大火仍在肆虐洛杉磯，這群無能政客不知道怎麼撲滅它們。」

他還指出：「這是我國歷史上最重大的災難之一。他們就是無法撲滅火勢。他們到底有什麼問題？」

洛杉磯野火災情的蔓延速度和強度讓當地消防基礎設施備受考驗，並令人質疑並批評加州的防災因應。

目前大洛杉磯地區還有5場野火肆虐，洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的消防栓已乾涸，缺水問題也阻礙其他區域的滅火行動。

川普8日就曾在真實社群發文稱「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼」，還說加州州長紐松（Gavin Newsom）應該辭職，「這全都是他的錯」。

川普指控紐松的火災因應「無能」，並在遭受乾旱的加州浪費水資源，但沒有提供證據支持他的說法；紐松則已經邀川普到加州勘災。

川普 洛杉磯 火災 社群

延伸閱讀

丹麥總理私訊川普：可商增美駐軍格陵蘭 但拒售島

洛杉磯野火／紐森籲川普勘災 將查為何消防栓無水可用

促國會通過川普中意的法案 準副幕僚長米勒將扮要角

大規模遣返無證客？「邊境沙皇」霍曼向議員坦承難達成

相關新聞

年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野...

全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

根據紐約市警總局數據，盡管去年全市整體犯罪率有所下降，但民眾對紐約市的治安缺乏信心；為進一步強化紐約公共安全，州長霍楚(...

國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

國土安全部日前宣布執行包機大規模遞解中國無證客回國行動，今年第一架次遣返航班已由美國起飛，加上去年6月以來的四架次，該部...

因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普提名為國務卿，但他過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，...

中國駭客攻擊頻繁 拜登將下令安全軟體開發商提高資安標準

路透報導，拜登總統鑒於與中國有關聯的網路攻擊及網路犯罪活動層出不窮，將在卸任前推動相關改革，預計未來數天頒布行政命令要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。