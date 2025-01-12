無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野火。

法新社報導，川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「大火仍在肆虐洛杉磯，這群無能政客不知道怎麼撲滅它們。」

他還指出：「這是我國歷史上最重大的災難之一。他們就是無法撲滅火勢。他們到底有什麼問題？」

洛杉磯野火災情的蔓延速度和強度讓當地消防基礎設施備受考驗，並令人質疑並批評加州的防災因應。

目前大洛杉磯地區還有5場野火肆虐，洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）的消防栓已乾涸，缺水問題也阻礙其他區域的滅火行動。

川普8日就曾在真實社群發文稱「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼」，還說加州州長紐松（Gavin Newsom）應該辭職，「這全都是他的錯」。

川普指控紐松的火災因應「無能」，並在遭受乾旱的加州浪費水資源，但沒有提供證據支持他的說法；紐松則已經邀川普到加州勘災。