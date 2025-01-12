洛杉磯野火燒出有毒煙霾 當局籲居民待在室內

美國加州洛杉磯地區野火狂燒，引發危險煙霾，衛生部門官員今天示警，呼籲居民留在室內。

法新社報導，猛烈大火肆虐美國第2大城市洛杉磯，有毒氣體直衝天際，令人窒息的濃煙籠罩著大片地區。

洛杉磯郡公共衛生局人員馬哈揚（Anish Mahajan）在記者會上說：「我們都感受到了野火煙霾，一種細小顆粒、氣體和水蒸氣的混合物。」

「這些小顆粒進入我們的鼻子和喉嚨，會引起喉嚨痛和頭痛。」

「在有明顯煙霾或煙味的地區，甚至在那些見不到煙霾的地方，我們也知道空氣品質很差，所以大家應盡量減少戶外活動。」

馬哈揚說，即使是健康的人也應該盡可能待在室內，並使用空氣清淨機。必須在戶外工作的人應該戴上N95口罩，它可以過濾掉細小顆粒，防止煙霾進入人體。

而年幼、年老和病人此時應特別小心。馬哈揚說：「那些面臨不良健康影響風險較高的人…兒童、老人、患有呼吸系統疾病和心臟疾病的人，以及免疫功能低下的人，可能會出現更嚴重的症狀，如呼吸急促、喘息、咳嗽和胸痛。」