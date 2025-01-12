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洛杉磯野火增至16死！進入公衛緊急狀態 災區報稅延長半年

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架救火直升機11日穿越美國洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。法新社
一架救火直升機11日穿越美國洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。法新社

美國洛杉磯野火持續延燒，截至11日增至16人死亡、13人失蹤，野火產生煙霧和灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局宣布進入公共衛生緊急狀態；而由於災情造成民眾與企業嚴重損失，加州州長宣布延長報稅期限。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）法醫11日宣布，野火相關死亡案例已增至16起，11起來自伊頓山火（Eaton Fire），5起來自斷崖山火（Palisades Fire）。

另外，美國國家廣播公司（NBC News）報導，洛杉磯郡已宣布進入公共衛生緊急狀態，警告火災加上強風釋放傳播的煙霧和懸浮微粒，可能會構成即時和長期威脅，呼籲未被要求撤離的民眾待在室內，關閉門窗並使用空調過濾空氣；不得已需外出時建議佩戴口罩，且下令禁止使用如吹葉機等動力鼓風機，避免攪動空氣中的灰燼。

此外，針對救災期間傳出消防栓沒水，加州州長紐森已經下令徹查供水問題，並且最新宣布針對野火災區民眾與企業延長報稅期限，原定1月7日起至4月15日截止，將延長至10月15日截止。

CNN 死亡 洛杉磯 火災 美國

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