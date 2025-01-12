影／洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

美國加州洛杉磯遭遇野火肆虐，死亡人數已攀升至16人，無數民宅建築付之一炬，更頻頻傳出缺水救災，加州水資源分配問題浮上檯面。其中，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）也引發大眾撻伐。

每日郵報報導，來自烏克蘭的猶太裔移民瑞斯尼克夫婦，擁有龐大的農業集團，旗下多家公司，包含全美最大的食品公司The Wonderful Company，每年用水量高達1500億加侖（約5678億公升），主要用於種植杏仁、開心果和石榴等亟需水分的作物。

根據洛杉磯水電管理部門數據，2021-2022會計年度約供應1630億加侖的水，這表示瑞斯尼克夫婦所屬農業集團的用水量，約占洛杉磯總供水量的92%。

即將上映的紀錄片Pistachio Wars共同導演里凡（Yasha Levine）表示，「瑞斯尼克夫婦的權力過大，他們對水資源的掌控簡直荒謬，怎麼會一個家族擁有的水資源比整個洛杉磯市近400萬人一年使用的還多？」

除此之外，瑞斯尼克夫婦持有克恩水庫（Kern Water Bank）57%股份，該水庫原本是公共儲水設施，後來被私有化。 水庫私有化後也使他們受到批評，認為將公共資源用於自家農業集團，加劇乾旱期間的用水限制。

這對「水資源富翁」的身家約130億美元，他們積極從事慈善事業，捐贈了19億美元，支持學術、氣候變化和文化等領域。然而，瑞斯尼克夫婦因掌控水資源及與政治人物的人脈，經常被批評為藉由操控稀缺資源實現商業成功。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，洛杉磯驗屍官11日透露，目前至少有16人因野火喪生。