快訊

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

聽新聞
0:00 / 0:00

影／洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。圖／取自@G0DParticles在X的照片
加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。圖／取自@G0DParticles在X的照片

美國加州洛杉磯遭遇野火肆虐，死亡人數已攀升至16人，無數民宅建築付之一炬，更頻頻傳出缺水救災，加州水資源分配問題浮上檯面。其中，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦（Stewart and Lynda Resnick）也引發大眾撻伐。

每日郵報報導，來自烏克蘭的猶太裔移民瑞斯尼克夫婦，擁有龐大的農業集團，旗下多家公司，包含全美最大的食品公司The Wonderful Company，每年用水量高達1500億加侖（約5678億公升），主要用於種植杏仁、開心果和石榴等亟需水分的作物。

根據洛杉磯水電管理部門數據，2021-2022會計年度約供應1630億加侖的水，這表示瑞斯尼克夫婦所屬農業集團的用水量，約占洛杉磯總供水量的92%。

即將上映的紀錄片Pistachio Wars共同導演里凡（Yasha Levine）表示，「瑞斯尼克夫婦的權力過大，他們對水資源的掌控簡直荒謬，怎麼會一個家族擁有的水資源比整個洛杉磯市近400萬人一年使用的還多？」

除此之外，瑞斯尼克夫婦持有克恩水庫（Kern Water Bank）57%股份，該水庫原本是公共儲水設施，後來被私有化。 水庫私有化後也使他們受到批評，認為將公共資源用於自家農業集團，加劇乾旱期間的用水限制。

這對「水資源富翁」的身家約130億美元，他們積極從事慈善事業，捐贈了19億美元，支持學術、氣候變化和文化等領域。然而，瑞斯尼克夫婦因掌控水資源及與政治人物的人脈，經常被批評為藉由操控稀缺資源實現商業成功。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，洛杉磯驗屍官11日透露，目前至少有16人因野火喪生。

水庫 水資源 洛杉磯 火災

延伸閱讀

洛杉磯野火燒不停！Jennie鼓勵災民：我與你們同在

洛杉磯野火台灣辦事處捐1萬口罩 慈濟第一線馳援

洛杉磯野火燒死童星！身體罹病無法動　死前逼母親快逃

影／洛杉磯野火變風向已13人喪生！高級住宅重災區驚人對比街景曝光

相關新聞

洛杉磯野火增至16死！進入公衛緊急狀態 災區報稅延長半年

美國洛杉磯野火持續延燒，截至11日增至16人死亡、13人失蹤，野火產生煙霧和灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局宣布進入公共衛...

影／洛杉磯野火狂燒沒水救！富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

美國加州洛杉磯遭遇野火肆虐，死亡人數已攀升至16人，無數民宅建築付之一炬，更頻頻傳出缺水救災，加州水資源分配問題浮上檯面...

加州大火持續延燒 紅十字會提醒：注意3件保命行為

美國加州洛杉磯郡本週爆發嚴峻的野火災情，迄今已造成至少13人喪命，焚毀1萬2000多棟建築，是災情最慘重的自然災害之一。對此，美國紅十字會在網路上呼籲民眾，務必遵守3個安全指示，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也提供撤離安置協助，盼能守護旅外國人的安全。

起訴川普特檢離開司法部 報告是否公開引關注

美檢今天在法院文件中表示，負責調查川普涉嫌密謀推翻2020年大選結果一案的特別檢察官史密斯（Jack Smith），已經...

洛杉磯野火民生物資湧入災區 治療犬提供心理慰藉

洛杉磯野火肆虐，15萬人被迫離家。艱難時刻，社區發揮互助精神，大量民生物資湧入，志工接力搬運。心理治療犬沿路與災民打招呼...

加州野火再發疏散令 威脅蓋提中心等新地點

美國加州洛杉磯野火肆虐，火勢最大的「太平洋斷崖大火」今天蔓延至先前未觸及的地區，促使當局對其東側包括有著無價館藏的藝術博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。