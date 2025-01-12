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加州大火持續延燒 紅十字會提醒：注意3件保命行為

聯合新聞網／ 綜合報導
洛杉磯郡的伊頓大火（Eaton Fire）和斷崖大火（Palisades Fire）已摧毀了合計近1萬2000間房屋、商家和其他建築，數字預期還會攀升。圖／法新社
洛杉磯郡的伊頓大火（Eaton Fire）和斷崖大火（Palisades Fire）已摧毀了合計近1萬2000間房屋、商家和其他建築，數字預期還會攀升。圖／法新社

美國加州洛杉磯郡本週爆發嚴峻的野火災情，迄今已造成至少13人喪命，焚毀1萬2000多棟建築，災情相當慘重。對此，美國紅十字會在網路上呼籲民眾，務必遵守3個安全指示，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也提供撤離安置協助，盼能守護旅外國人的安全。

美國紅十字會日前在社交平台「X」上呼籲民眾，若住宅受到災情影響，造成停電，務必依照保存次序先吃掉容易腐爛的食物，並將冰箱門關閉減少接觸室溫；同時需拔掉電器和電子產品的插頭，以避免異常電壓、電流造成損壞，且切勿在室內使用發電機、火爐或烤架。

另外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也張貼出公告，呼籲民眾注意自身安全，並避免前往災區，也提醒大洛杉磯地區僑民，在家中備妥緊急避難包（內含重要證件、個人醫療用品、信用卡/金融卡/現金）、注意飲水衛生安全。

若民眾需要撤離安置之協助，可以聯絡211 LA慈濟美國總會及華埠服務中心等機構。

加州野火 慈濟 洛杉磯 紅十字會

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