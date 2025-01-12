加州大火持續延燒 紅十字會提醒：注意3件保命行為

美國加州洛杉磯郡本週爆發嚴峻的野火災情，迄今已造成至少13人喪命，焚毀1萬2000多棟建築，是災情最慘重的自然災害之一。對此，美國紅十字會在網路上呼籲民眾，務必遵守3個安全指示，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也提供撤離安置協助，盼能守護旅外國人的安全。

2025-01-12 11:56