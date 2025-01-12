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洛杉磯野火民生物資湧入災區 治療犬提供心理慰藉

中央社／ 洛杉磯11日專電
洛杉磯野火災情嚴重，加州消防基金會（California Fire Foundation）發放每人250美元（約新台幣8300元）的急難救助金，排隊人龍超過100公尺。中央社
洛杉磯野火災情嚴重，加州消防基金會（California Fire Foundation）發放每人250美元（約新台幣8300元）的急難救助金，排隊人龍超過100公尺。中央社

洛杉磯野火肆虐，15萬人被迫離家。艱難時刻，社區發揮互助精神，大量民生物資湧入，志工接力搬運。心理治療犬沿路與災民打招呼，提供心靈慰藉。

中央社記者今天走訪伊頓大火（Eaton Fire）的受災區域，巴沙迪納的會議中心在野火發生當晚就設立避難所，上千坪的會展場地成為災區居民的臨時住所。

加州消防基金會（California Fire Foundation）在現場發放250美元（約新台幣8300元）的急難救助金，排隊人龍沿著街道，幾乎看不見盡頭。隊伍中有不少年長者，拿著拐杖或助行器，有人自備椅子坐著。

加州消防基金會財務主管羅培茲（Mike Lopez）向中央社記者表示，每人250美元的救濟金名額預計3000人到5000人，都是來自該基金會在網站上募得的捐款。

羅培茲表示：「250美元對某些人來說，可能不算什麼，但對失去一切的人來說，這是一大筆錢，可以幫助他們度過這幾天的困難」。

超過100公尺的排隊人龍等著領取250美元的救濟金，隊伍中有人牽著治療犬穿梭其中。治療犬穿著紅色背心，與沿線排隊的災民互動，暫時抒解居民面對災變所承受的壓力與焦慮，促進災民之間的交流互動。

緊鄰災區的一處就業服務中心停車場，也成為民生物資的發放地點，大型卡車運來飲用水、食物、衣物、毛毯等各式各樣生活用品，多名志工連成一線，用徒手接力的方式搬運整箱貨櫃的物資，穿著軍服的國民兵人員在其中協助。

另有大批的志工在整理各方捐來的物資。有需要的居民利用免下車的車道，向志工說明需求之後，就可用車輛載走物資。

洛杉磯郡長巴格（Kathryn Barger）社區代表吳忠國向中央社記者表示，野火災情影響15萬人無家可歸，安置災民是目前的重要工作，洛杉磯郡內設有8個收容中心，熱線電話211提供60種語言，回應災民的各種需求。

宗教團體慈濟美國總會今天聯合羅省中華會館、世界越柬寮團體聯合會、美國南加州海南會館等僑胞團體，舉行祈福會，並捐出衣物、食物、毛毯、口罩等民生物資。駐洛杉磯台北辦事處副處長陳令欣代表捐出1萬個N95口罩。

中央社 口罩 洛杉磯

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