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加州野火再發疏散令 威脅蓋提中心等新地點

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
洛杉磯野火燒不盡。圖為十一日一架消防直升機從空中灑水，試圖撲滅斷崖山火。（美聯社）
洛杉磯野火燒不盡。圖為十一日一架消防直升機從空中灑水，試圖撲滅斷崖山火。（美聯社）

美國加州洛杉磯野火肆虐，火勢最大的「太平洋斷崖大火」今天蔓延至先前未觸及的地區，促使當局對其東側包括有著無價館藏的藝術博物館蓋提中心等地區發布新疏散令。

綜合法新社和路透社報導，洛杉磯高級社區太平洋斷崖（Pacific Palisades）的全面救火工作持續至今天，當地野火一夕之間擴大了額外1000英畝（約405公頃）面積。而接下來72小時天氣條件惡化的話，有可能進一步加劇火勢。

儘管投入龐大人力救火，太平洋斷崖大火仍促使當局下達新的撤離令。這處野火東側包含藝術博物館蓋提中心（Getty Center）等所在的富裕區域，北側則往人口密集的聖費南多谷（San Fernando Valley）蔓延。

蓋提中心館藏12.5萬件藝術品，包含林布蘭（Rembrandt）、梵谷（Van Gogh）、莫內（Monet）等名家畫作，另有140萬份文件。

館方先前曾表示，蓋提中心有著由30萬塊石灰華塊和1萬2500噸鋼筋組成的防火結構，用以保護館內藏品。

加州森林防火廳（Cal Fire）官員霍普金斯（ToddHopkins）說，太平洋斷崖大火已擴大至曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon），火星有躍散至布倫特伍德（Brentwood）這個有著許多名人居住遊憩的高級地段的風險。

當地風勢在平靜短短一陣子之後再次增強，預計將持續到下週。

洛杉磯郡（Los Angeles County）消防主管馬洛尼（Anthony Marrone）說：「這些風勢，加上乾燥的空氣和超乾的植被，使得洛杉磯郡火災風險依舊居高不下。」

截至今天，太平洋斷崖大火11%獲得控制，焚燒了9100公頃土地且持續往東蔓延。

伊頓大火（Eaton Fire）焚燒約5665公頃土地，15%火勢獲得控制。

洛杉磯災難性野火目前已知奪走11條人命，13人失聯，但總數有可能進一步攀升。

當地共有5處野火，摧毀約1.2萬個結構組織。不過當局強調，這1.2萬個結構組織並非全是住家，而是包含「住家、附屬建築、房車、汽車或其他類型的東西，例如棚屋」。

除了鄰近的7個州和美國聯邦政府，加拿大也派出人力至加州馳援，空中團隊朝山丘的火勢噴灑水和阻燃劑，地面工作人員則手持工具和水管管線試著撲滅火勢。

私人氣象預測機構AccuWeather預估，這波野火造成的災害和經濟損失高達1350億美元（約新台幣4兆4700億元）至1500億美元（約新台幣4兆9600億元），預告接下來善後工作艱苦，房屋保費也將飆漲。

博物館 洛杉磯 火災

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