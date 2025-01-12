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洛杉磯野火台灣辦事處捐1萬口罩 慈濟第一線馳援

中央社／ 洛杉磯11日專電

洛杉磯野火衝擊居民生活，駐洛杉磯辦事處今天捐出1萬個N95口罩美國慈濟第一時間派人到避難中心，安慰災民，捐出大批民生物資。

洛杉磯7日在強風警報下出現多處野火災情，其中太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）、伊頓大火（Eaton Fire）最嚴重，至今造成上萬棟建築物摧毀，15萬人疏散避難。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處（駐洛杉磯辦事處）今天由副處長陳令欣代表，捐出1萬個N95口罩及3箱護目鏡，提供救災人員、災民使用。

陳令欣表示，辦事處密切注意災情，提醒僑民、留學生及準備要到加州旅行的國人，留意災情資訊，注意自身安全，野火過後空氣品質不佳，呼吸道敏感的人需要戴口罩。

經文處捐出的1萬個口罩及護目鏡是由一名善心台灣僑胞提供，透過中華航空美國總分公司交給辦事處，辦事處將與美國慈濟合作，把這批物資送到第一線。

宗教團體美國慈濟今天邀集羅省中華會館、世界越柬寮團體聯合會、美國南加州海南會館等僑胞團體，舉行祈福會，為受影響的災區居民祈福。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，野火發生第一時間，美國慈濟設立關懷中心，提供災區居民安置，派出志工到3個大型避難中心探視災民，提供毛毯、衣物、N95口罩、食物等民生物資。

曾慈慧表示，除了直接受災的居民之外，大洛杉磯地區很多人心裡受到衝擊，需要長時間的支持與撫慰，美國慈濟與洛杉磯的心靈輔導中心聯繫，提供必要的協助。

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