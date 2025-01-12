快訊

白靈直擊洛杉磯野火！橘紅色末日絕望煙霧：惡夢一場

洛杉磯野火燒死童星！身體罹病無法動 死前逼母親快逃

影／加州野火變風向已13人喪生！高級住宅重災區驚人對比街景曝光

影／加州野火變風向已13人喪生！高級住宅重災區驚人對比街景曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加州寶馬山花園遭野火侵襲，商店街淪為一排排瓦礫廢墟。圖／截自@Reuters在X的影音
加州寶馬山花園遭野火侵襲，商店街淪為一排排瓦礫廢墟。圖／截自@Reuters在X的影音

美國加州洛杉磯野火持續延燒，迄今造成13人喪命、13人失蹤，約有1萬棟房屋遭焚毀，以及15萬3千人被撤離，而規模最大的斷崖山火（Pacific Palisades Fire）火勢方向改變，當局又發布新的疏散令。位於洛杉磯西緣的高級住宅區寶馬山花園（Pacific Palisades）淪為重災區，對比野火肆虐前遍布的昂貴住宅、華麗植物造景和熱門精品店與咖啡館，現在只見大部分街區被夷為平地，僅存燒得焦黑的瓦礫廢墟。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，斷崖山火正朝新的方向延燒，迫使當局發布疏散令，範圍涵蓋布倫特伍德（Brentwood）社區的大部分區域和聖費南多谷（San Fernando Valley）山麓。

衛報報導，加州州長紐森11日聲明，已經將國民警衛隊派遣到洛杉磯的數量加倍至1680人，這是原來人手的2倍，加強應對野火。

路透援引一段2024年5月拍攝於寶馬山花園徒步旅行的YouTube影片，當時加州晴空萬里，位於寶馬山花園（Palisades Village）購物中心日落大道上一棟希臘式白色建築曾是星巴克和Cafe Vida的所在。如今，建築被燒毀，外觀盡是燒焦痕跡，棕櫚樹枝葉全數燒光，而且上空一片昏黃模糊。

周圍的住宅街道上，一棟又一棟的房屋已經倒塌，成為燒焦的瓦礫廢墟，上面散落著經受住火災的紅磚瓦，仍屹立的混凝土門框只能通向一片廢墟。

從懸崖上的觀景點可以俯瞰到海洋和蜿蜒的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）。從那裡望去，映入眼簾的本是寶馬山花園Bowl Mobile Estates社區、曾經沿著海灘傾斜而下的數十戶相對平價移動房屋，現在已變成一排排瓦礫。

寶馬山花園自7日爆發斷崖山火以來，已蔓延超過2萬英畝，截至11日僅11%面積獲得控制，而寶馬山花園仍是強制撤離區。

加州寶馬山花園遭野火侵襲，高級住宅付之一炬。圖／截自@Reuters在X的影音
加州寶馬山花園遭野火侵襲，高級住宅付之一炬。圖／截自@Reuters在X的影音
加州寶馬山花園遭野火侵襲，高級住宅付之一炬。圖／截自@Reuters在X的影音
加州寶馬山花園遭野火侵襲，高級住宅付之一炬。圖／截自@Reuters在X的影音

建築 房屋 洛杉磯 火災

延伸閱讀

風向改變！洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

WSJ：野火燒出保險危機 加州政府禁保險公司漲保費難卸責

報導野火…記者兒時故居也燒到剩廢墟 見慘狀不禁哭出來

寶馬山雙屍案！翁靜晶爆主犯彭信義已出獄 驚揭涉性侵外籍警官妻

相關新聞

影／加州野火變風向已13人喪生！高級住宅重災區驚人對比街景曝光

美國加州洛杉磯野火持續延燒，迄今造成13人喪命、13人失蹤，約有1萬棟房屋遭焚毀，以及15萬3千人被撤離，而規模最大的斷...

TikTok爭翻案 川普選項有限

美國富比世雜誌十日報導，若TikTok禁令維持不變，川普廿日就任總統後就算想翻轉，選項恐相當有限，任何試圖擋下禁令的手段...

大法官傾向 TikTok在美不賣就禁

美國聯邦最高法院十日就TikTok訴訟案聽取兩造首次口頭辯論，歷時約二點五小時，大法官似乎傾向認同中國大陸社群媒體抖音國...

加州野火風勢趨緩 災區如戰場

美國加州洛杉磯野火已致至少十一人罹難，美國總統拜登十日說，洛杉磯災區讓他想起戰爭現場，火勢控制已有一定進展。加州州長紐森...

雷蒙多：台積4奈米晶片已在美生產

美國商務部長雷蒙多十日對路透說，台積電最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的四奈米晶片。她還說，這是美國史上首...

Meta取消事實查核 拜登斥可恥

對美國科技富豪祖克柏七日宣布取消Meta旗下社群媒體臉書及ＩＧ第三方事實查核計畫，美國總統拜登十日譴責Meta並痛斥「相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。