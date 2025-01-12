Meta取消事實查核 拜登斥可恥

對美國科技富豪祖克柏七日宣布取消Meta旗下社群媒體臉書及ＩＧ第三方事實查核計畫，美國總統拜登十日譴責Meta並痛斥「相當可恥」，此舉「完全違背美國核心價值觀」。

川普的保守派支持者長久以來不滿社群媒體的事實查核機制，宣稱這既限制言論自由又審查右派言論。祖克柏七日則宣布改由一般用戶自行利用在社群媒體Ｘ的社群筆記模式，取代該查核機制。批評人士直言Meta企圖藉此討好川普。

另據美媒Semafor及紐約郵報十日報導，祖克柏當天赴佛州海湖莊園和川普會面。祖克柏穿合身西裝打領帶登上私人飛機到佛州。後來這架飛機就停在川普那架波音７５７「川軍一號」（Trump Force One）旁。

這是川普去年十一月當選後，祖克柏至少第二次到海湖莊園與川普見面。Meta表示第一次是感恩節前夕。據稱是祖克柏主動聯絡，兩人討論即將上任的川普新政府。祖克柏去年夏季還與川普至少通話二次。

Meta十日在內部備忘錄宣布，將停止在招募、培訓和挑選供應商時推動多元平權共融計畫。Meta人資副總蓋爾寫道，美國倡議多元、公平和共融（ＤＥＩ）的法律與政策環境正發生變化，ＤＥＩ變得具爭議性，部分原因在有人認為這暗指應給某些群體特別優待。

約兩周前，Meta還邀知名共和黨人凱普蘭出任全球事務總裁，並請川普親密盟友、終極格鬥冠軍賽（ＵＦＣ）主席懷特加入董事會。

亞馬遜去年十二月也在內部備忘錄表明，公司預計在去年底前逐步淘汰「過時」的ＤＥＩ方案及素材。