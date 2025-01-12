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TikTok爭翻案 川普選項有限

聯合報／ 記者顏伶如、編譯高詣軒／綜合報導
總統當選人川普表態支持TikTok，最高法院10日開始聽審TikTok案，據媒體分析，多數大法官支持國會通過要求TikTok出售，否則禁用。（路透）
總統當選人川普表態支持TikTok，最高法院10日開始聽審TikTok案，據媒體分析，多數大法官支持國會通過要求TikTok出售，否則禁用。（路透）

美國富比世雜誌十日報導，若TikTok禁令維持不變，川普廿日就任總統後就算想翻轉，選項恐相當有限，任何試圖擋下禁令的手段，都將面臨法律挑戰。

川普日前透過律師向法院遞交聲明，指稱他反對TikTok禁令生效，並請求聯邦最高法院讓禁令暫緩生效，待新政府上台後再決定TikTok去留。

川普此前在自家社群媒體「真實社群」寫道，沒打算禁用TikTok，並公布統計顯示其個人TikTok官方帳號擁有龐大追蹤粉絲、瀏覽人次達十億。

該報導稱，最高院是否准許川普請求猶未可知。大法官在言詞辯論庭對禁令提出質疑，預計在十九日期限前做出裁決。若維持禁令，將在川普就任前一天生效。據美國國會通過的法案，總統得以授權對該禁令發布以一次為限的九十天延期。

若TikTok顯示正和字節跳動分離，法律授權總統可暫停禁令九十天。但若沒有實際證據顯示兩者正在分離，川普就逕行暫停禁令，可能在法律上站不住腳，這意味著此舉可能在法庭受到挑戰，禁令最後仍可能生效。除非共和黨自一月起控制的國會兩院通過新法律。

川普也可以設法為TikTok找個美國買家，但字節跳動已表示不賣，因此禁令仍會生效。不過禁令生效後，川普技術上可以表明美國司法部不會加以執行、不對繼續上架TikTok的業者處以嚴苛罰款。但法律專家說，即使川普說沒有問題，業者不太可能冒這個險，因為川普可能改變主意。

TikTok 川普 法律

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