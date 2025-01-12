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大法官傾向 TikTok在美不賣就禁

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
位於華府的美國聯邦最高法院十日首次聽取TikTok禁令案口頭辯論，當天兩名內容創作者帶著「保留TikTok」標語，到場外用該平台直播。（美聯社）
位於華府的美國聯邦最高法院十日首次聽取TikTok禁令案口頭辯論，當天兩名內容創作者帶著「保留TikTok」標語，到場外用該平台直播。（美聯社）

美國聯邦最高法院十日就TikTok訴訟案聽取兩造首次口頭辯論，歷時約二點五小時，大法官似乎傾向認同中國大陸社群媒體抖音國際版TikTok蒐集美國用戶個資的安全隱憂，有意維持TikTok在十九日前「不賣就禁」的限制。

前述禁令勒令TikTok在十九日前，脫離中國母公司字節跳動，否則將無法繼續在美營運，必須從蘋果和Google等平台下架。

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲問道，「我們是否應忽略TikTok母公司終究需要為中國政府情蒐的事實？」TikTok律師法蘭西斯科則重申美國子公司掌握部分自主權。

聯邦總律師普瑞洛格也指控，TikTok龐大的資料庫為中國提供騷擾、招募和間諜活動的強大工具，「我們知道中國希望盡量攫取許多美國人的個資」。普瑞洛格還聲稱，中國可要求字節跳動照辦其所提的任何要求，以取得美國子公司的資料數據。

保守派大法官卡瓦諾提到，中國可建立有關TikTok用戶的個人檔案，這些用戶現在是青少年，但未來幾年或幾十年後可能居於美國社會的重要位置。北京恐利用相關資料培養間諜、轉化並勒索目標對象，這些人之後可能成為美國聯調局（ＦＢＩ）、中情局（ＣＩＡ）或國務院的一員，這似乎是美國未來很大的隱憂。自由派大法官凱根更宣稱，「路人皆知中國是幕後黑手」。

TikTok的律師費雪主張，「不賣就禁」侵犯TikTok與使用者透過自選平台傳播和接收內容的美國憲法權利；美國政府對TikTok的國安疑慮是杞人憂天。為何當局對TikTok祭出法律制裁，卻放任同樣需龐大資料數據的中國購物平台Temu。

TikTok方面寄望藉由短暫的行政暫緩執行，好與川普新政府達成協議。暫緩執行可讓TikTok免於自十九日起的禁令。這也是總統當選人川普廿日就任後的一大考驗，他第一個總統任期時雖曾簽署行政命令禁止TikTok，但此前已調整立場，去年十二月十六日還在其佛州海湖莊園與TikTok執行長周受資會面，川普當天對記者直言自己對TikTok有點好感，TikTok主要的用戶就是年輕人，而他在去年總統大選獲不少年輕選民支持。

美國聯邦最高法院就參議院去年通過、總統拜登簽署限制TikTok在美國營運、不賣就禁的法律，聽取律師與各方代表說明。最高法院聽取案件通常需三個月才會討論裁決。經冗長程序後，TikTok去年十二月向最高法院緊急提案申請裁決。

TikTok 最高法院 美國

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