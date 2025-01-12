雷蒙多：台積4奈米晶片已在美生產

美國商務部長雷蒙多十日對路透說，台積電最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的四奈米晶片。她還說，這是美國史上首度在本土，由美國勞工製造先進的四奈米晶片，良率和品質可媲美台灣。

路透報導說，這是美國總統拜登推動半導體計畫的重要里程碑。台積電將在亞利桑那州二廠生產領先全球的二奈米製程技術，預計自二○二八年生產。台積電也同意在亞利桑那州使用最先進的晶片製造技術Ａ１６。

雷蒙多指稱，「這是大事，史無前例，在我們（美國）的歷史上前所未見。許多人曾認為這不可能實現」。台積電發言人十日婉拒置評。該公司本周將公布財報。

美國商務部去年十一月敲定六十六億美元補助款，資助台積電美國分公司在亞利桑那州鳳凰城生產半導體。雷蒙多曾表明，希望二○三○年美國能生產全球兩成先進晶片，在台積電亞利桑那廠開始生產前，占比是零。

雷蒙多此前對路透直言，商務部必須說服台積電擴大在美國的投資計畫，「（台積電擴大投資）這不是自然而然（就會）發生」，「我們得說服台積電，讓他們想（在美國）擴展」。

台積電去年四月同意將原先計畫的投資金額增加兩百五十億美元至六百五十億美元，並於二○三○年前在亞利桑那州興建第三座晶圓廠。