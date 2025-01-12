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加州野火風勢趨緩 災區如戰場

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
洛杉磯野火燒不盡。圖為十一日一架消防直升機從空中灑水，試圖撲滅斷崖山火。（美聯社）
洛杉磯野火燒不盡。圖為十一日一架消防直升機從空中灑水，試圖撲滅斷崖山火。（美聯社）

美國加州洛杉磯野火已致至少十一人罹難，美國總統拜登十日說，洛杉磯災區讓他想起戰爭現場，火勢控制已有一定進展。加州州長紐森已致函總統當選人川普，邀他到該州勘災。

加州五處野火焚燒逾一點五萬公頃，超過一點二萬棟建築損毀。路透、法新社等外媒報導，助長洛杉磯多地野火的強風十日晚間趨緩。洛杉磯郡警長魯納說，約十五點三萬人仍在撤離令範圍，另有十六點八萬餘人面臨撤離警告。所有撤離區實施晚間六時至早上六時的宵禁，違者將面臨逮捕。

洛杉磯西部近郊七日爆發的「斷崖山火」已有百分之八受控制，洛杉磯東部「伊頓山火」則有百分之三獲控制。此前幾天，兩場大火均不受控制。

但十日晚間，斷崖山火傳出朝一個新方向延燒，布倫塢（Brentwood）社區大部分地區等地被下撤離令；洛杉磯消防官員史考特說，斷崖山火東側火勢出現顯著加劇，持續往東北移動。

拜登說，洛杉磯市周邊的大火「讓我更想起戰爭場景，其中某些目標被轟炸」。拜登並說野火導致的混亂期間出現明顯搶劫證據，他也抨擊「煽動者」散布火災相關假消息。

川普八日在自家社群平台真實社群說，美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡，這都是紐森的錯、紐森應辭職。川普指控紐森在火災因應上「無能」、在遭受乾旱的加州浪費水資源，但川普未對此提供證據。紐森則致函川普說，「我們絕不能將人類悲劇政治化，或從旁散播假消息」。

紐森還提到，川普二○一八年曾到加州視察當時野火災情，如今川普將重返白宮，邀請他再到加州視察並慰問災民。紐森也說感謝拜登迅速宣布加州進入聯邦緊急狀態，以提供資源協助救火。

對外傳當地消防栓沒水影響救災，紐森已下令對供水問題徹查，他十日致函洛杉磯市水電局局長兼總工程師昆諾斯，表示地方消防栓水源雖非設計來撲滅大範圍野火，但缺少消防栓恐將影響保護部分住宅和疏散路徑的能力，「必須找出問題的答案」。

川普 美國大選

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