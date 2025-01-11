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風向改變！洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
華盛頓郵報報導，火場規模最大的「斷崖山火」（Palisades Fire）因風向改變向東延燒。富人區布倫特伍德（Brentwood）許多地方被納入強制疏散範圍，而附近的美國加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。
美國CNN指出，UCLA在官網聲明表示：「這『不是』疏散警報。由於斷崖山火延燒，當局已對UCLA附近地區發出疏散警告。我們要求校區內師生保持警惕，並準備好撤離，以防警報範圍擴大到我們的校區。」
洛杉磯郡10日晚間發布的疏散令範圍已擴大至405號州際公路（Interstate 405）部分區域、恩西諾水庫（Encino Reservoir）和蓋蒂中心（Getty Center）等地。蓋蒂中心距離UCLA僅幾分鐘的車程。
UCLA全校有超過4萬6000名大學生和研究生，校方已宣布13日所有課程以遠距方式上課。
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