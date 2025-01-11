洛杉磯野火當局救災不力 民眾怨「看嘸消防員」：忙著拯救富人區
大規模野火災情肆虐美國加州洛杉磯，加州國民兵（National Guard）今天在洛城近郊的艾塔迪那（Altadena）巡邏，當地幾乎付之一炬，居民對於當局救災不力怨聲載道。
法新社報導，40歲的教師諾曼（Nicholas Norman）說：「我們7日晚間拿桶盛水滅火保護自宅，連個消防員都沒看到…他們忙著在『太平洋斷崖』（Pacific Palisades）區拯救富人和名人房產，卻任憑我們這些尋常百姓的家園被燒光。」
然而，熊熊野火沒有貧富之分。本週的野火災情，太平洋斷崖高級住宅區首當其衝，當地富裕人家對當局同樣不滿。
32歲的造型師裴里（Nicole Perri）對於消防員在救災時面臨消防栓沒水或水壓不足的情況深感不滿，並說：「我們的城市令我們徹底失望。」
裴里的豪宅已燒成灰燼，她至今仍餘悸猶存，希望相關單位負起責任。
她向法新社指出：「理應有相關措施可以預防這類情況發生，我們失去了一切，而我完全沒有感受到我們的城市、糟糕的市長或州長提供的任何協助。」
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