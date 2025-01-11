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誤發洛杉磯野火警報 百萬人嚇壞…當局急道歉：無以表達歉意

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
美國加州洛杉磯正經歷前所未見的野火災情，緊急管理部門今天針對誤發撤離警報致歉，因為這些警報導致這座原已緊張不安的城市陷入恐慌。圖／法新社
美國加州洛杉磯正經歷前所未見的野火災情，緊急管理部門今天針對誤發撤離警報致歉，因為這些警報導致這座原已緊張不安的城市陷入恐慌。圖／法新社

美國加州洛杉磯正經歷前所未見的野火災情，緊急管理部門今天針對誤發撤離警報致歉，因為這些警報導致這座原已緊張不安的城市陷入恐慌。

法新社報導，洛杉磯數以百萬計支手機昨天下午和今天早上響起警報，自動發送的訊息呼籲民眾準備逃命。

昨天廣泛發送的訊息提到：「這是來自洛杉磯郡消防局的緊急訊息。您所在的區域已發布撤離警告。」距離危險區域很遠的地區也收到這則訊息。

「請保持警戒、留意任何威脅，並隨時準備撤離。請帶著親人、寵物及必需品。」

洛杉磯太平洋斷崖（Pacific Palisades）及艾塔迪那（Altadena）地區的大火吞噬約1萬4164公頃土地，摧毀數以千計建築物，已造成11人死亡。

對許多洛杉磯市民而言，警報系統是他們得知大火及撤離消息的首要來源。

目前這個地區已約有15萬3000人被強制撤離。

警報發布20分鐘後，相關單位發出更正，說明這則警報僅適用於洛杉磯北部新爆發的肯尼斯大火（Kenneth Fire）。然而，今天清晨4時左右，系統再次發出類似的錯誤訊息。

洛杉磯郡緊急管理辦公室主任麥高恩（Kevin McGowan）表示，自動化錯誤引發民眾「挫折、憤怒與恐懼」。他對媒體說：「我無以表達我的歉意。」

麥高恩表示，他正與專家合作查明問題根源，以及為何有這麼多民眾收到與他們無關的警報訊息。

他說：「我懇求各位不要停用手機上的（警報）訊息功能…這次事件令人極度挫折、痛苦和恐懼，但這些警報工具在緊急情況下拯救了許多生命。」

保羅史密斯學院（Paul Smith's College）災害管理助理教授謝奇（Chris Sheach）表示，自動警報系統經常受「瑕疵和錯誤」影響，特別是因為它們很少大規模使用，但在災難期間減少死亡人數方面仍至關重要。

他告訴法新社，「這次可能是因為編碼錯誤」，導致警報發送到錯誤地區代碼的不相關受眾」。

洛杉磯 火災 警報

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