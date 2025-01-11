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消防栓沒水拖累野火救災 加州州長下令徹查

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
美國加州州長紐松。路透
美國加州州長紐松。路透

美國加州洛杉磯郡及周邊地區發生史上破壞力最強野火災情，救災期間卻傳出消防栓沒水影響救災。加州州長紐松（GavinNewsom）下令針對供水問題徹查。

洛杉磯時報指出，紐松下令徹查之際，洛杉磯市政府正因救災不利飽受批評，外界也質疑地方在供水方面的決策與規劃失當，是導致消防員無水可用的主因。

紐松今天致函洛杉磯市水電局（Department of Waterand Power）局長暨總工程師昆諾斯（JanisseQuinones）表達擔憂，提到「儘管地方消防栓水源並非設計用於撲滅大範圍野火，但少了消防栓，恐影響保護部分住宅和疏散路徑的能力，必須找出問題的答案。」

紐松在社群媒體X上發文：「我呼籲針對地方消防栓水壓不足及相關報導提到聖伊尼茲山水庫（SantaYnez Reservoir）水源短缺的問題展開獨立調查…以確保這種情況不會重演和擁有足夠資源來因應這些災難性的火災。」

紐松引述相關報導稱部分消防栓水壓不足、位於太平洋斷崖（Pacific Palisades）的水庫在火災期間無法運作且無水可用，這些新聞「令我和社區深感不安」。

官員告訴洛杉磯時報，可容納1.17億加侖水量的聖伊尼茲山水庫，因遮蔽裝置維修而停用，數以千戶住宅因此遭焚毀。

加州野火 水庫 洛杉磯 火災

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