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祖克柏2度赴佛州見川普！穿西裝打領帶、私人飛機停川普專機旁畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
祖克柏被目擊身穿合身西裝打著領帶，登上他的灣流G650飛機，飛抵佛州會見川普。取自紐約郵報
祖克柏被目擊身穿合身西裝打著領帶，登上他的灣流G650飛機，飛抵佛州會見川普。取自紐約郵報

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）10日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國候任總統川普會面，這是川普去年11月勝選以來，祖克柏第2次赴佛州會見。

紐約郵報報導，40歲的祖克柏被目擊身穿合身西裝打著領帶，登上他的灣流G650飛機，飛抵佛州會見川普；而祖克柏的私人飛機，就停在川普那架更大、訂製的波音757「川軍一號」（Trump Force One）旁。

消息人士透露，祖克柏10日在川普的海湖莊園宅邸會見他，是川普在美選獲勝以來，祖克柏至少第二次在海湖莊園與他會面。

Meta公司表示，他們的首次會面是在感恩節前夕，據報導是由祖克柏主動發起，兩人討論了「即將上任的政府」。此外，祖克柏在夏天期間還與川普進行至少2次私下通話。

2021年1月6日發生美國國會大廈暴動後，祖克柏的社群媒體平台曾一度封鎖川普帳號，但自從川普勝選以來，祖克柏已向川普的就職基金捐贈100萬美元（約新台幣3200萬元），並終止臉書的第三方事實查核，並取消Meta公司的多元、平等和包容政策。這些舉措表明，這位科技大亨正試圖在川普二度入主白宮前與他打好關係。

祖克柏的私人飛機直接停在川普的波音757「川軍一號」旁邊。取自紐約郵報
祖克柏的私人飛機直接停在川普的波音757「川軍一號」旁邊。取自紐約郵報

川普 祖克柏 美國

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