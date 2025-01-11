Meta結束在美第三方事實查核 拜登譴責斥可恥

社群媒體巨擘Meta近日宣布，將在美國取消旗下臉書（Facebook）和Instagram的第三方事實查核計畫，美國總統拜登（Joe Biden）今天譴責Meta，並稱此舉「相當可恥」。

法新社報導，Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）7日宣布，將在美國停止第三方事實查核計畫，改由一般用戶自行利用在社群平台X上廣受歡迎的「社群筆記」（Community Notes）模式來闢謠。

各界認為Meta試圖藉此迎合美國候任總統川普，川普的保守派支持者長期不滿社群平台上的事實查核功能，稱其為限制言論自由和審查右派言論的手段。

拜登在白宮被記者問及此事時表示：「我認為這相當可恥。說實話很重要…（這種做法）完全違背美國的核心價值觀。」

國際事實查核聯盟（IFCN）也警告，若Meta將這項政策擴及美國以外的上百個國家，將帶來毀滅性後果，「若Meta決定在全球停止這項計畫，幾乎可以確定會導致真實世界許多地方受到傷害」。

祖克柏今天接受Podcast節目主持人喬羅根（JoeRogan）訪問時堅持他的立場，稱事實查核計畫就像某種出自英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）反烏托邦小說「1984」的產物，還說這項計畫自2016年實施以來「嚴重損害信任，特別是在美國」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天在X上發文強調，管控網路上的有害內容和仇恨言論「並不是審查」，若讓這種內容在網路上蔓延，將「影響到現實世界」。