台美避免雙重課稅法案 美眾議院排定下週審議

美國聯邦眾議院今天公布議程，旨在解決台美雙重課稅問題的法案排定下週審議，最快於14日進行。該法案內容與上屆國會審議的版本相同，參議院財政委員會也已將這項法案納入優先事項。

美國第119屆國會剛開議，眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）已經重新提出解決台美雙重課稅問題的法案。該法案在上屆國會已獲眾議院通過，因程序問題卡在參議院，基於「屆期不連續」的原則，須在新國會重新推動。

這項法案的內容與118屆國會審議的版本相同，將修改美國國內稅法法典，制定美台快速雙重稅收減免法案（United States-Taiwan Expedited Double-Tax ReliefAct）、及美台租稅協定授權法案（United States-Taiwan Tax Agreement Authorization Act），以互惠方式解決雙重課稅的問題。

該版本若經眾議院通過，將送到參議院審議。參院財政委員會主席克雷波（Mike Crapo）提出的優先法案內容，也包括解決台美雙重課稅問題的法案。

克雷波在7日發布的新聞稿指出，上屆國會協商的法案中，財政委員會、歲計委員會無異議通過部分關於台美雙重課稅議題的條文，顯示國會有意加強與台灣的經濟夥伴關係，促進雙向投資，這項法案獲得跨黨派的支持，是時候該通過了。

該法案主要內容包括：降低股利、利息、權利金收入的扣繳稅率；引入常設機構定義，明確台商在美課稅標準；符合條件受僱所得免稅，以解決台灣外派人員面臨薪資所得可能被雙重課稅的風險；包括雙重國籍居民在內的台灣合格稅務居民認定。相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠，才會生效。