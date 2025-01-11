快訊

邪教教主淫魔行徑遭判17年　男星女友勇敢作證：我可以重新開始了

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火燒整排富人區…這棟豪宅卻逃過

爽中5000元！他買刮刮樂先問「ChatGPT」 網友實測全驚呆

洛杉磯野火災損加州歷來最嚴重 專家估保費將漲

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

部分專家表示，美國洛杉磯高檔社區「太平洋斷崖」和馬利布（Malibu）大火肆虐，將成為加州歷來代價最高的火災，預計這個已有許多保險公司撤出的地區保費將上漲。

法新社報導，摩根大通（JPMorgan）分析師估計，火災造成的總損失和承保損失在不到24小時內翻倍，分別達到500億美元（約新台幣1.6兆元）和200億美元。火勢今天仍在多處蔓延。

根據消息人士說法，這些創紀錄的損失已經遠超過2017年的塔布斯（Tubbs）野火和2018年的坎普（Camp）野火，這兩場大火的承保損失估計已攀升至160億美元。

房屋的價值是關鍵因素，目前為止，本週已有超過1萬棟建築被摧毀，其中絕大多數住宅平均價值約300萬美元。

相較之下，2018年坎普野火大約摧毀1萬8000棟建築，但當時房屋平均價值僅約50萬美元。

專門研究氣候相關金融風險問題的顧問公司DeltaTerra創辦人兼董事柏特（David Burt）估算，太平洋斷崖（Pacific Palisades）地區1萬5400棟住宅的市值接近135億美元。

儘管災損成本高昂，專家仍認為保險公司要賠償客戶應該沒有問題。

根據標準普爾公司（Standard and Poor's）說法，由於過去兩年強勁的財務表現，保險公司在迎接2025年時擁有充足儲備金。

他們還大幅減少在加州火災高風險區域的業務，並將業務多元化。

摩根大通分析師也有相同看法，認為目前「絕大多數野火造成的損失將集中在屋主保險上」，而商業火災和個人車輛保險的損失「明顯較少」。

保險 火災 金融風險

延伸閱讀

火勢還會擴大？洛杉磯野火如末日 「天氣之鞭」恐增大規模火災威脅

洛杉磯野火吞噬萬棟建築10死 梅爾吉勃遜住所全毀

美國洛杉磯野火延燒 安晨妤曝當地慘況

撲滅只能看天意？2招對抗洛杉磯野火 專家：風勢減弱才可能

相關新聞

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火吞噬富人區 唯這棟豪宅倖免於難

美國加州洛杉磯郡及周邊地區近日飽受野火肆虐，至少11人死亡，逾萬棟建築被燒毀，包括馬里布（Malibu）名人豪宅區，但當...

野火不分貧富！梅爾吉勃遜豪宅被燒成灰燼 痛批州長：稅金花在髮膠

肆虐美國加州洛杉磯郡及周邊地區的野火災情已造成至少11人死亡，許多社區包括好萊塢明星名人的豪宅都毀於大火中，曾榮獲奧斯卡...

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 州長邀川普來勘災

美國加州洛杉磯野火7日延燒至今已4天，目前已燒毀逾3.4萬英畝土地，面積超過半個台北市，造成至少11人死亡。根據消防官員...

封口費案宣判「免關」但留下有罪判決紀錄 川普矢言上訴

美國總統當選人川普因「封口費案」被刑事定罪，法官今天宣判，川普不會入獄，也不會遭受其他刑罰，但即便川普於本月20日正式就...

美媒：Meta執行長祖克柏在佛州與川普會面

新聞網站Semafor引述知情人士說法報導，科技企業Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在佛羅里達...

洛杉磯野火吞噬豪宅小鎮 72歲設計師目擊驚魂一刻

洛杉磯野火災情慘重，中央社記者深入災區採訪。72歲景觀設計師吉妮當天在「太平洋斷崖」，目睹一點火苗在短短5小時內吞噬整座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。