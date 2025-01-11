洛杉磯野火災損加州歷來最嚴重 專家估保費將漲

部分專家表示，美國洛杉磯高檔社區「太平洋斷崖」和馬利布（Malibu）大火肆虐，將成為加州歷來代價最高的火災，預計這個已有許多保險公司撤出的地區保費將上漲。

法新社報導，摩根大通（JPMorgan）分析師估計，火災造成的總損失和承保損失在不到24小時內翻倍，分別達到500億美元（約新台幣1.6兆元）和200億美元。火勢今天仍在多處蔓延。

根據消息人士說法，這些創紀錄的損失已經遠超過2017年的塔布斯（Tubbs）野火和2018年的坎普（Camp）野火，這兩場大火的承保損失估計已攀升至160億美元。

房屋的價值是關鍵因素，目前為止，本週已有超過1萬棟建築被摧毀，其中絕大多數住宅平均價值約300萬美元。

相較之下，2018年坎普野火大約摧毀1萬8000棟建築，但當時房屋平均價值僅約50萬美元。

專門研究氣候相關金融風險問題的顧問公司DeltaTerra創辦人兼董事柏特（David Burt）估算，太平洋斷崖（Pacific Palisades）地區1萬5400棟住宅的市值接近135億美元。

儘管災損成本高昂，專家仍認為保險公司要賠償客戶應該沒有問題。

根據標準普爾公司（Standard and Poor's）說法，由於過去兩年強勁的財務表現，保險公司在迎接2025年時擁有充足儲備金。

他們還大幅減少在加州火災高風險區域的業務，並將業務多元化。

摩根大通分析師也有相同看法，認為目前「絕大多數野火造成的損失將集中在屋主保險上」，而商業火災和個人車輛保險的損失「明顯較少」。