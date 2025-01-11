野火不分貧富！梅爾吉勃遜豪宅被燒成灰燼 痛批州長：稅金花在髮膠

肆虐美國加州洛杉磯郡及周邊地區的野火災情已造成至少11人死亡，許多社區包括好萊塢明星名人的豪宅都毀於大火中，曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的播客節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情，並痛批加州州長紐森：「我們的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

BBC報導，梅爾吉勃遜在前往德州奧斯汀參加《喬羅根體驗》播客節目錄製時，他感到「心神不寧」，因為他知道自己的社區正「陷入火海」，更沉痛說道：「這真的很讓人心碎，情緒上非常沉重。」

BREAKING: Mel Gibson's $14.5M Malibu mansion burns down while he's filming Joe Rogan podcast pic.twitter.com/FOS9rM1ccU — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) 2025年1月10日

他說道，自己在馬里布的房產「完全被燒毀」，感嘆：「這令人震驚，讓人傷心。你在那裡住了很長時間，你擁有所有的東西，現在都化成灰燼。」並批評加州州長紐森的危機處理方式，更指控他聲稱「要負責管理森林，但什麼也沒做。」還諷刺道：「人民的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

從照片中可見，梅爾吉勃遜的豪宅在被野火焚燒前的模樣，空間布置充斥大量木質元素，大面積的落地窗讓自然光線透進客廳，牆上掛著野牛頭標本，以及古銅色的吊燈，整體氛圍相當溫馨和鄉村風。

然而在經過野火摧殘後，梅爾吉勃遜不捨表示，「我從未見過房子被燒得這麼徹底，就好像有人故意這樣做，真正摧毀它的各方面」，稱除了煙囪和幾片屋頂瓦片外，什麼都不剩，而且他也不敢隨便走動，因為滿地都是釘子與磚瓦的殘骸。

身兼導演、主角和製片人的梅爾吉勃遜，1995年拍攝的《梅爾吉勃遜之英雄本色》（Braveheart）曾獲1996年的奧斯卡金像獎「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳攝影」、「最佳化妝」、「最佳音效剪輯」5項大獎。其代表作還有主演電影系列《瘋狂麥斯》（Mad Max）、《致命武器》（Lethal Weapon），執導《受難記：最後的激情》（The Passion of the Christ）等作品。