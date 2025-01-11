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封口費案宣判「免關」但留下有罪判決紀錄 川普矢言上訴

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
總統當選人川普（右）10日在律師白朗奇（左）陪同下，透過視訊聽取紐約法官默欽對封口費案的宣判。川普批此案一開始就不該成案。美聯社
總統當選人川普（右）10日在律師白朗奇（左）陪同下，透過視訊聽取紐約法官默欽對封口費案的宣判。川普批此案一開始就不該成案。美聯社

美國總統當選人川普因「封口費案」被刑事定罪，法官今天宣判，川普不會入獄，也不會遭受其他刑罰，但即便川普於本月20日正式就職總統，也無法抹去他的有罪判決。

路透社報導，承審法官莫城（Juan Merchan）無條件釋放78歲的川普，讓川普留下有罪判決紀錄，終結了此案。川普將是第一位帶著重罪刑事定罪紀錄就職的總統。

莫城說，他的判決讓川普免於入獄、罰款或緩刑，因為美國憲法保障總統不受刑事追究。但莫城也說，這些保障「不會降低犯罪的嚴重性，也絲毫不能將犯罪行為合理化」。

川普則拒不認罪，矢言就有罪判決提出上訴，他認為此案是企圖阻撓他再次競選總統，只是沒有得逞。他說：「我完全清白，我沒做錯任何事。」

檢察官史丹格拉斯（Joshua Steinglass）說，檢方支持無條件釋放的判決。

莫城在半小時的聽證會結束時對川普說：「先生，祝您第2個執政任期順利。」

宣判後，川普可自由提出上訴，在他展開4年執政的同時，上訴過程可能費時數年。

聽證會結束後，川普在社群媒體發文說：「現在事情已定，我們會就這樁騙局提出上訴。」

川普被控於2016年大選前支付豔星暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels）封口費，藉此掩蓋自己婚外情的醜聞。曼哈頓的陪審團去年5月認定他所涉34項偽造商業紀錄罪名成立。

川普 社群媒體 美國

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