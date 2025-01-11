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美媒：Meta執行長祖克柏在佛州與川普會面

中央社／ 邁阿密10日綜合外電報導
Meta執行長祖克柏。路透
Meta執行長祖克柏。路透

新聞網站Semafor引述知情人士說法報導，科技企業Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在佛羅里達州與美國總統當選人川普會面。

報導提到，兩人會面地點在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸。Meta與川普的政權交接團隊尚未回覆路透社的置評要求。

Meta今天在寫給員工的備忘錄中表示，公司將終止「多元、公平與共融」（DEI）計畫，包括聘僱、培訓和選擇供應商的計畫。

Meta本週稍早也捨棄在美國的事實查核計畫，並減少對移民、性別認同等爭議性主題討論的限制，在川普即將於本月20日就任總統之前，屈服於保守派人士的批評。

Meta 川普 祖克柏 美國

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