洛杉磯大火實施夜間宵禁 拜登將災區比作戰爭現場
美國總統拜登今天將洛杉磯比作「戰爭現場」，多起大火繼續吞噬這座城市週遭社區。洛杉磯官員指出，火災災區實施夜間宵禁。
拜登指出：「它讓我更想起戰爭場景，其中某些目標被轟炸。」
他表示混亂期間有「明顯的搶劫證據」，同時猛烈抨擊「煽動者」散布有關火災的虛假消息。
加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）今天指出，遭受毀滅性火災的災區實施夜間宵禁。
魯納在記者會表示：「你不能留在這些受災地區。如果你留在災區，將會被逮捕。」
太平洋斷崖（Pacific Palisades）和伊頓（Eaton）等災區將於晚間6時至早上6時實施夜間宵禁。
魯納說：「我們這樣做並不是要給任何人帶來不便。」
他表示，這項宵禁將嚴格執行，違者恐受罰入獄。
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