5大肇因 南加州野火恐成新常態

洛杉磯自七日起多點發生火災，加拿大科學家德魯納在美國富比世雜誌分析，這次火災恐成為令人不安的新常態，並有五大肇因：

一、引發野火的天氣條件加劇：引發極端野火天氣的條件包括高溫、乾燥、充足的可燃物和強風。南加州自七月以來持續出現這些惡劣條件，而且未見緩解跡象。以往當地的火災好發期通常在夏末和初秋達高峰，如今卻全年都可能構成威脅。

二、乾旱與強風同時發生：強風是南加州氣候的常見特徵，如今的不同之處在於持續無雨的情況與強風同時發生。南加州通常在秋天與初冬時下雨，強風季節的火災風險因而降低，但今年卻持續至一月都未出現明顯雨勢，大幅增加破壞性野火發生的可能性。

強風會使火勢迅速推進，甚至每分鐘可蔓延二至三個足球場。強風還能助火勢越過公路及其他天然防火帶，令消防員更難控制火勢。

三、炎夏與無雨季節接踵而至：去年南加州夏季異常炎熱，與往年不同的是，沒在秋末冬初之際出現典型降雨。缺乏降雨使地面植被很乾燥，隨時可能引發火災。另在這次乾旱前，當地連續二年的降雨量皆高於平均值，很可能造成植被過度生長。這些植被乾枯時就變成高度易燃物。

四、極端野火天氣在全美更普遍：氣候研究報告指出，極端野火的天氣條件在全美幾乎所有地區都比以前更常見。僅少數地區（包括北達科他州和明尼蘇達州部分地區）的野火風險下降，但加州等大多數地區的風險均明顯增加。

五、美國史上最嚴重野火皆與極端野火天氣有關：美國史上最具破壞性的野火，像二○一八年的加州坎普野火、二○二○年的舊金山灣區野火、二○二一年的加州迪克西野火，以及一九八八年的黃石國家公園野火都發生在極端野火天氣期間。

儘管這些野火的起因不盡相同，但極端野火天氣決定野火蔓延的速度和破壞力。極端野火天氣指數升高，與最致命野火間有顯著關聯。