沒水救災 洛杉磯市長被問傻

當洛杉磯陷入火海時，市長巴斯正出訪非洲國家迦納。巴斯八日返回洛杉磯，市民從她出訪的時機到幾個月前削減影響該市消防局預算的做法都有所不滿。

巴斯在洛杉磯機場被記者問道，「消防隊隊長說消防員真的已到達極限，滅火的水也快沒了」，「市民的家遭大火吞噬，您卻不在洛杉磯，妳是否欠市民一個道歉？您是否後悔削減消防局數百萬美元的預算？」「（科技富豪）馬斯克說妳完全無能，妳有考慮請辭嗎？」「在城市受災時，妳去迦納訪問合適嗎？」

巴斯在記者近兩分鐘追問下始終沉默不語、面無表情。之後她在火災記者會發言時又出糗，說市民若需要幫助、緊急資訊與資源等，可以去找ＵＲＬ（指上網）。但她似乎不曉得那是什麼，只是照稿唸出這三個英文字母。

巴斯並在記者會堅稱砍預算並未影響洛杉磯消防局這次撲滅野火的能力，她還強調目前洛杉磯處「預算困難時期」。

巴斯去年六月批准近一百卅億美元的預算，其中包含在洛杉磯消防局二○二五年逾八億美元的預算中削減一千七百萬美元。

去年十二月一份報告指出，經費遭大幅刪減影響洛杉磯消防局維持其救火、日常訓練以及因應大規模緊急情況等核心任務的能力。經費短缺也造成該局平常無法進行必要的灌木叢修剪檢查，以降低火災風險，並使該局減少對住宅消防安全是否符合規範的檢查。該報告結論指出，經費問題會削弱該局有效減輕野火和其他災害的能力。

加州州長紐森也因這場大火被美國總統當選人川普痛批「極度無能又管理不善」。

對外界質疑紐森主政下的加州政府是否在二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭後，將該州消防機構的物資捐贈給基輔。美國新聞周刊九日也進行事實查核，確認確有此事。

災民也向州政府反映消防栓在緊要時刻竟然沒水。紐約時報報導，這在一定程度上是由於設計消防栓供水系統的人當初根本沒考慮到這次火災蔓延的驚人速度。