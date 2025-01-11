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美野火已10死、財損恐達4.7兆元 拜登宣布救災費用聯邦政府全出

聯合報／ 編譯梁采蘩、記者陳熙文／連線報導
直升機九日空拍下的斷崖山火災情，火勢雖停但大片建築物已付之一炬。（法新社）
直升機九日空拍下的斷崖山火災情，火勢雖停但大片建築物已付之一炬。（法新社）

綜合外媒十日報導，自七日起的美國加州洛杉磯野火已造成約一萬棟建築物損毀，近十八萬居民被迫撤離。美國民營氣象預報公司AccuWeather公司將經濟損失上調至一千三百五十億美元至一千五百億美元（約台幣四點二至四點七兆元）。

拜登九日形容這是加州史上影響最廣泛而且破壞力最大的火災，洛杉磯居民正經歷一場噩夢。儘管地方或聯邦政府官員尚未公布任何損失的估算數字，但大火產生的致癌濃煙，將影響數百萬人的健康。

民主黨籍加州州長紐森表示，已部署逾一千四百名消防員投入滅火。俄勒岡州派二百四十名消防員馳援，華盛頓州、猶他州、新墨西哥州和亞利桑那州也響應。

當局指出，確定的罹難人數已從五人增至十人。洛杉磯郡警長盧納形容，「我祈禱（死者）不會（增加）」，但恐事與願違，從目前的災情看來，就像原子彈摧毀了這些地區。

全美第二大城洛杉磯已有大片地區化為廢墟，儘管有外媒報導避難所湧入各界緊急捐贈的物資，但也傳出有人趁火打劫，加州檢警和國民兵已加強維安。

另外，美國總統拜登九日宣布聯邦政府將百分之百負擔救災費用，包含救災人員的薪資與臨時安置災民的費用等。他同日在白宮召集高官開會，商討聯邦政府對野火的因應措施。拜登指出，應紐森所請，已宣布聯邦緊急狀態，讓聯邦資源可投入救災。

拜登原已決定將聯邦政府負擔的費用額度從百分之七十五上調至百分之九十，九日再調高至全額負擔一百八十天的救災費用。拜登並下令增援四百名聯邦消防員、卅多架消防飛機和直升機，以及八架配備滅火裝備的五角大廈Ｃ—１３０運輸機飛往南加州。

另據加州南岸空氣品質管理局資料數據，一大片濃煙和灰燼籠罩天空，使南加州廣大地區的一千七百萬人接到空氣與煙塵警告。火災周邊地區最嚴重，在洛杉磯東部，空氣品質指數（ＡＱＩ）達一百七十三，而良好ＡＱＩ應在五十以下。

洛杉磯郡消防局官員古普塔警告，野火煙霧恐引發心臟病並加劇氣喘，燃燒的建築物還會釋放氰化物及二氧化碳。

華爾街日報引述美國哈佛大學學者納度報導，野火煙霧中已檢測出微塑膠、汞和鉛等有毒金屬，還有一氧化碳及其他有害物質，也發現與白血病相關的苯以及與多種癌症相關的戴奧辛等化學物質，「你可能身處（這次火災的）數百英里外，但野火煙霧仍會影響健康」。

洛杉磯野火延燒 製表／茅毅
洛杉磯野火延燒 製表／茅毅

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