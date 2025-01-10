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怎麼做到的？周圍全被野火吞噬 知名蓋蒂別墅博物館仍屹立不搖

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國加州洛杉磯斷崖山火8日晚間逐漸逼近當地知名地標蓋蒂別墅博物館。法新社
美國加州洛杉磯斷崖山火8日晚間逐漸逼近當地知名地標蓋蒂別墅博物館。法新社

美國「商業內幕」網站報導，加州洛杉磯「斷崖山火」燒毀上萬英畝的土地和上千棟建築，但當地知名地標「蓋蒂別墅博物館」（Getty Villa Museum）卻仍屹立不搖，只是受到輕微損壞。

蓋蒂別墅博物館隸屬蓋蒂信託基金（J. Paul Getty Trust）。該信託基金擁有全球最大規模博物館捐贈基金，在2023年估計超過80億美元（約台幣2645億元）。蓋蒂別墅博物館收藏該信託基金的古希臘和古羅馬藝術品。

蓋蒂信託基金總裁兼執行長凱瑟琳．E．弗萊明（Katherine E. Fleming）告訴「今日美國」，消防部門使用「最先進的空氣處理系統（AHU）」協助保護建築。此外，建築商將畫廊設計成雙層牆結構，也有助於保護館內的珍貴藝術品。

發揮作用的不只是先進的消防設施和昂貴的建築結構。館方表示，博物館工作人員全年都在不斷清理周圍地區的灌木叢。商業內幕指出，這對住在火災高風險地區的屋主而言，可說是值得學習的重要經驗。

信託 博物館 建築

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