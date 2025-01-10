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影／跟歐巴馬在卡特國葬上有說有笑 川普：我們相處得不錯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統歐巴馬和候任總統川普9日在華盛頓國家大教堂的已故總統卡特國葬儀式之前交談。圖／路透
美國前總統歐巴馬和候任總統川普9日在華盛頓國家大教堂的已故總統卡特國葬儀式之前交談。圖／路透

美國已故總統卡特的國葬儀式9日在華盛頓國家大教堂舉行，5位在世的前任與現任總統全都出席。候任總統川普與前總統歐巴馬不只同框，還意外氣氛融洽，交頭接耳、有說有笑，影像在社群媒體瘋傳，引發網友熱議。國會山報與NBC新聞報導，川普事後跟記者稍微談了一下兩人的互動，承認看上去「很友善」。

川普在佛州海湖莊園會見共和黨籍的各州州長之前告訴福斯新聞資深白宮記者杜西（Peter Doocy），「我必須說，確實看起來非常友善」，又指「我沒意識到（畫面）看起來多麼友善，我在你們絕妙的電視網上看到了，就在我進來不久之前。我說，『天哪，他們看起來就像2個互相喜歡的人』，而我們可能確實是這樣」。

川普告訴杜西，「我們的理念有點不同，對吧？但我們可能確實是這樣，我不知道，我們只是相處得不錯，但我和幾乎每個人就相處得不錯。你知道，我們上去之前還在後台見過面，我覺得這是一場美麗的儀式，但我們都相處得非常好，這是好事」。

川普並未透露他們在那段時間講了些什麼的細節。歐巴馬顧問當晚並未立即回應置評請求。

川普 歐巴馬 社群媒體

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