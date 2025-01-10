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「歐巴馬也投川普？」卡特國葬互動引熱議 2人同框有說有笑

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統當選人川普與前總統歐巴馬今天在已故前總統卡特國葬儀式中友好互動，引發社群媒體熱議。 美聯社
美國總統當選人川普與前總統歐巴馬今天在已故前總統卡特國葬儀式中友好互動，引發社群媒體熱議。 美聯社

美國總統當選人川普與前總統歐巴馬今天在已故前總統卡特國葬儀式中友好互動，引發社群媒體熱議。許多人顯得不敢置信，還有人開玩笑說「難不成歐巴馬也投給川普」？

卡特（Jimmy Carter）去年12月29日於喬治亞州平原鎮（Plains）家中逝世，享嵩壽100歲，國葬儀式今天上午在華盛頓國家大教堂（Washington NationalCathedral）舉行。

出席國葬儀式的川普（Donald Trump）和歐巴馬（Barack Obama）毗鄰而坐。福斯新聞頻道（FoxNews）報導，儘管政治立場不同，兩人在儀式前的互動輕鬆自然，言談間時而微笑，時而低聲輕笑。

兩人笑臉同框的畫面，讓媒體記者和社群媒體用戶不約而同感到詫異。

一位社群媒體用戶於X平台發文：「川普與歐巴馬毗鄰而坐，世事難料。」

政治新聞機構Politico國會記者阿德拉格納（AnthonyAdragna）貼文表示：「這什麼畫面。」

X平台另一名用戶開玩笑說：「歐巴馬和川普的那種模樣，大概就像在優惠減價時段（Happy Hour）才看得到。」

福斯公司（Fox Corporation）旗下媒體OutKick創辦人崔維斯（Clay Travis）同樣開玩笑：「難不成歐巴馬也投給川普嗎？」

社群媒體上的網友們不禁揣想，曾相互攻擊多年的兩人是在聊些什麼，都希望能暗中偷聽到。

X平台一位用戶發文詢問：「有人會讀唇辨意嗎，川普到底說了什麼，讓歐巴馬笑成這樣。」

一名用戶則寫道：「歐巴馬和川普能在卡特國葬儀式中閒話家常，誠然是美國政壇溫暖人心一刻。」

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