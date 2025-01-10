趁火打劫！野火期間頻傳盜竊搶劫 洛杉磯警方逮捕至少20人

洛杉磯近日野火不斷延燒，造成至少10人死亡、約萬棟建築物損毀，及近18萬居民被下令撤離，但卻有人趁災情慘重之際入室搶劫。美國NBC新聞報導，洛杉磯郡官員誓言嚴厲打擊趁火打劫的民眾，並強調違法者將面臨後果。洛杉磯當局表示，目前已有至少20人因涉嫌犯罪被捕。

洛杉磯參事委員會成員凱瑟琳．巴格（Kathryn Barger）9日告訴記者：「發生緊急狀況之際，我們都看到有人以受到野火影響的社區為目標，進行入室盜竊和搶劫。」

巴格隨後直接向進行搶劫的人喊話：「我保證，你們將被追究責任。我為那些在危機發生期間掠奪我們居民的人感到羞恥。」

巴格表示，洛杉磯郡治安官署（Los Angeles County Sheriff's Department）自7日野火開始延燒以來，已逮捕20人。她補充，執法人員「正積極巡邏，保護這些社區免於被搶劫和受其他犯罪活動影響」。

洛杉磯郡治安官魯納向記者發表談話時提出嚴厲警告，譴責稱野火危機期間，任何違法行為是「不可接受的」。他說：「我會讓所有人都清楚這點。有多達20人選擇進入我們的區域，搶劫這些可憐的民眾。這些民眾已經經歷很多苦難。」魯納也表示，預計被逮捕的人數會增加。

魯納說，他希望能在斷崖山火和伊頓山火周圍地區實施宵禁，專注被下令人員撤離的地區以打擊搶劫。他們9日正在確定相關細節。

洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）譴責搶劫行為「卑劣」，並承諾「以最嚴厲的懲罰」起訴違法者。