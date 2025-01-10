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撲滅只能看天意？2招對抗洛杉磯野火 專家：風勢減弱才可能
英國風險和減災研究所教授亞歷山大（David Alexander）告訴天空新聞，消防員恐要等到風勢減弱才有可能控制洛杉磯野火火勢，在這之前大部分野火恐將持續肆虐。
亞歷山大表示：「加州自去年5月以來就一直處於乾旱，意味著當地普遍缺乏水源供應。」
亞歷山大也觀察到消防員試圖使用其他方法控制野火，但他說空中滅火只能減緩野火延燒。他解釋道：「我們現在擁有直升機和固定翼飛機，能在空中灑水或投放阻燃化學品對抗野火。目前確實正在進行許多這類行動，但幾乎未能阻止野火延燒。他們目前能做的是減緩和限制火勢蔓延。而他們此刻無疑正全力以赴。」
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