火勢還會擴大？洛杉磯野火如末日 「天氣之鞭」恐增大規模火災威脅

美國加州洛杉磯野火持續蔓延，光是這一週就已經燒毀上千戶住宅，超過10萬人撤離家園，當地官員更警告，由於強風和乾燥天氣影響，火勢可能持續蔓延。這次野火為何會那麼嚴重？跟氣候變遷有關係嗎？

最近的加州野火，其嚴重程度，幾乎可以「世界末日」來形容。

但，「整體來看，只要我們都還活著，就可以是贏家，對吧？」居民還是這麼說：「我們在這裡成長，養育我們的孩子，每一吋土地都充滿了愛，這些美麗的回憶，是無法被奪走的。」

不談感性感受，回歸理性探討。究竟，這場嚴重的野火，是怎麼發生的？

野火發生在哪裡？有多少人傷亡？

根據當地消防單位指出，位於洛杉磯市區以西約32公里的高級社區「帕利塞茲」（Pacific Palisades），在當地時間7日上午10點左右發生第一場火災，之後便迅速蔓延。

截至當地時間8日，這些野火已燒毀超過一萬公頃的土地，除了帕利塞茲，馬里布（Malibu）和聖塔摩尼卡（Santa Monica）也遭野火侵襲，這些地區都以豪宅林立著稱，許多好萊塢的影視名人都住在那裡。

除了帕利塞茲周遭的豪宅區，伊頓（Eaton）、赫斯特（Hurst）和伍德利（Woodley）地區，也出現野火肆虐的情況。

根據當地官員表示，這場火災已摧毀超過1000戶住宅，另外還有1.5萬棟建築面臨風險。目前統計顯示，有五人因野火死亡，當地消防局長馬龍（Anthony C. Marrone）也擔憂，還有許多未及時撤離的民眾受到影響，實際死亡數字可能會更高。

位於洛杉磯市區以西約32公里的高級社區「帕利塞茲」，在當地時間7日上午10點左右發生第一場火災，之後便迅速蔓延。wikimedia commons by Contains modified Copernicus Sentinel data 2025

為何這次火災特別嚴重？

氣象預報員指出，當地風速達到每小時80到130公里左右，山區甚至超過每小時160公里，這些強風結合乾燥的空氣，讓野火一發不可收拾。

此外，過去經過兩年多雨的冬天後，山上覆蓋茂密的植被，讓野火變得更加嚴重，「就火災條件而言，這是最糟糕的情況，」預報員擔憂地說。

「經過潮濕的季節後，乾燥的天氣緊接著到來，這些植被在乾燥的情況下，加上強風影響，讓火災前所未見，」加州大學洛杉磯分校氣候學家斯溫（Daniel Swain）指出。

加州歷史上最致命、最具破壞性的火災，發生於2018年11月中旬，當時甚至摧毀北加州的天堂鎮（Paradise）。

Incredible images here of the Palisades and Eaton wildfires that engulfed parts of Los Angeles overnight.#PalisadesFire #EatonFire #CAwx pic.twitter.com/Da0cwjFmkh — James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) 2025年1月8日

野火跟氣候變遷有關係嗎？

《Vox》分析，近年來，加州氣候一直在乾燥和潮濕之間來回擺盪，這對南加州的植被產生強烈影響。

與北加州需要數十年生長的森林不同，洛杉磯周圍的草地和灌木量，每年可能根據降雨量而大幅變化。氣候學家斯溫表示，關鍵在於要關注「極端天氣的順序」。

去年冬天，洛杉磯地區遭遇創紀錄的暴雨，這場洪水灌溉大量的植被，隨後經歷高溫和有史以來最乾燥的冬季。

這種極端氣候的變化被稱為「天氣之鞭」（Weather whiplash），氣候學家預計這種變化在西海岸將變得更常見，可能會增加大規模火災的威脅。「除了乾燥的氣候和全球暖化，這種快速變化的『天氣之鞭』，對野火造成的影響會更加重要，」斯溫說。

火勢會持續擴大嗎？

《紐約時報》認為，火勢預計將繼續擴大，而且由於強風的影響，直升機無法在某些地區升空作業，這讓消防人員更難以從空中滅火。

此外，由於多場火災同時燃燒，消防資源也面臨極大壓力，部分地區的消防栓因過度使用，也已經開始枯竭。

消防官員呼籲，尚未撤離但住在火災附近的居民保持警覺，因為火勢可能在未來幾小時內快速且不可預測地蔓延，其他住在南加州的民眾也需多加注意火災情勢。同時，火災也造成當地嚴重停電，停電追蹤網站「PowerOutage.us」指出，截至8日下午，全加州共有150萬戶停電。

停電追蹤網站「PowerOutage.us」指出，截至8日下午，全加州共有150萬戶停電。取自poweroutage.us

根據美國氣象預報公司「AccuWeather」的說法，野火造成的初步損失，估計將達到520億到570億美元。

加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布將「全力以赴」因應火災，並部署1400多名消防員投入救災，美國總統拜登也批准聯邦援助和軍方投入救災。

期待在這番救災總動員之下，火勢能早日受到控制。

（本文出自2025.01.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）