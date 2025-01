最高院辯論聚焦國安言論自由 美研究：TikTok演算法壓制反共內容

美國最高法院10日將對TikTok一案進行口頭辯論,辯論重點將聚焦在國安和言論自由議題。據美國之音報導,有學者研究發現,TikTok可能透過演算法壓制反共內容,影響美國人對中共看法。

美國總統拜登(Joe Biden)去年4月簽署法案,要求TikTok於2025年1月19日前脫離中國大陸母公司「字節跳動」(ByteDance),否則將在美國面臨禁令。美國聯邦最高法院去年12月同意受理TikTok和母公司字節跳動提出的上訴,字節跳動與TikTok方面尋求擋下「不賣就禁」法令,聯邦最高法院將於今天對本案進行口頭辯論。

不過據美國之音報導,美國羅格斯大學(RutgersUniversity)網路傳染研究所(Network ContagionResearch Institute,NCRI)去年底發布的最新研究報告顯示,TikTok淡化與中國大陸有關的負面內容,如六四天安門事件、新疆維吾爾人遭迫害等,用戶在TikTok上花費的時間越多,對中國大陸人權的看法就越積極。

這份名為「TikTok的訊息操縱及其與美國用戶對中國大陸看法的關係」(Information Manipulation on TikTokand its Relation to American Users’Beliefs about China)發現,批評中國大陸的內容在TikTok上不如在其他平台上容易獲得。

報告指出,Instagram上關於維吾爾人和西藏的內容中分別有84%和31.7%是反中共的,TikTok上類似內容的比例僅11%和5%;在YouTube上搜尋「天安門」有超過65%內容對中共持負面看法,在TikTok上這一比例僅約20%。

報告寫道,在TikTok上,用戶對反中共內容的點讚或評論幾乎是對親中共內容的點讚或評論的4倍,但演算法產生的親中共內容幾乎是反中共內容的3倍。

報告作者之一、羅格斯大學新布倫瑞克分校心理學系的傑出教授李.朱西姆(Lee Jussim)表示,TikTok對美國年輕用戶構成的最大風險是可能被用在挑撥離間,且對年輕人灌輸支持中共的目標和議程。

他說,「我們的研究並沒有直接解決這些可能性。但研究強烈表明,中共利用TikTok來推進其利益,我們調查的一個可能解釋是,他們成功說服美國人這樣做」。

TikTok發言人針對這項研究表示,NCRI之前的研究已被外部分析師揭穿,這篇最新論文也同樣存在缺陷,創建虛假帳號,並不能反映真實用戶體驗,這項有缺陷的實驗顯然是為了得出錯誤的、預先確定的結論而設計。

NCRI主任兼首席科學官芬克斯坦(Joel Finkelstein)表示,TikTok規模化的灌輸並非假設,而是真實存在的。「最高法院的審理不是關於我們是否面對一個假設威脅,而是關於我們是否允許這種灌輸繼續存在」。

華府智庫「保衛民主基金會」(FDD)網路與科技創新中心總監蒙哥馬利(Mark Montgomery)認為,理論上說,TikTok歸中國大陸公司字節跳動所有,而字節跳動受中共控制,中國大陸政府對TikTok的控制使中共能直接訪問1.7億美國人的數據。TikTok是中共在美國大規模收集數據、進行監視、操作內容和認知戰計劃的一部分,這是國家安全問題。