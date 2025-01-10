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拜登兒子的加州豪宅也遭殃！價值1.3億元 被燒到只剩2根煙囪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登兒子杭特在加州馬里布的租屋處豪宅被野火燒毀剩2根煙囪。取自X
美國總統拜登兒子杭特在加州馬里布的租屋處豪宅被野火燒毀剩2根煙囪。取自X

美國加州多處7日起爆發野火，至少10人死亡，近萬棟建築物被燒毀，其中包括馬里布名人豪宅區。美國總統拜登8日在簡報會上提及，兒子杭特在當地租住的一棟豪宅可能也不保，媒體隨後證實，確實已被燒得精光，只剩下2根煙囪。

拜登9日在簡報會上談到加州野火災情時說，他住在馬里布的兒子杭特（Hunter Biden）也被迫撤離。拜登說：「我兒子和他的妻子住在那裡，他們昨天收到通知說，他們的住處可能被燒毀了。今天的消息說，房子可能還在，但我不確定。」

每日郵報報導，聽聞消息的媒體記者紛紛衝到杭特住家，證實現場被燒到只剩兩根煙囪。

報導指出，這棟1950年代建造的豪宅有3房3衛浴，還有一棟賓客小屋，價約400萬美元（約新台幣1億3184萬元）。杭特與妻子以1萬5800美元（約52萬元台幣）月租金租下此豪宅。杭特平時會在此創作畫作。

而臨近另一棟屋子也被燒毀，由美國特勤局杭特保護小組租用，每月花費1.6萬美元，全額由納稅人支付。

洛杉磯郡警局局長盧納（Robert Luna）9日表示，目前已有18萬人被下撤離令，另外還有20萬名居民處於撤離警告狀態，代表他們至少要做好逃命準備。並指死亡人數可能還會增加，因為有些受影響地區看起來像「被炸過一樣」。

目前野火面積超過1萬英畝的「斷崖山火」（Palisades Fire）和伊頓火情（Eaton Fire），仍處於「0%控制」狀態。

拜登 杭特 美國

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