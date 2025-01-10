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洛杉磯野火經濟損失估計上調至4.7兆 致癌濃煙影響數百萬人健康

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國加州洛杉磯野火已導致約1萬棟建築物損毀，近18萬居民被下令撤離。AccuWeather公司將經濟損失上調至1350億美元至1500億美元（約新台幣4.2至4.7兆）。路透
美國加州洛杉磯野火已導致約1萬棟建築物損毀，近18萬居民被下令撤離。AccuWeather公司將經濟損失上調至1350億美元至1500億美元（約新台幣4.2至4.7兆）。路透

綜合外媒報導，美國加州洛杉磯野火已導致約1萬棟建築物損毀，近18萬居民被下令撤離。AccuWeather公司將經濟損失上調至1350億美元至1500億美元（約新台幣4.2至4.7兆）。大火產生的致癌濃煙將影響數百萬人的健康。

加州州長紐森表示，已部署超過1400名消防人員投入滅火。俄勒岡州、華盛頓州、猶他州、新墨西哥州和亞利桑那州也派遣消防隊前來協助。

提供天氣影響數據的公司AccuWeather將災害和經濟損失的估計提高至1350億美元至1500億美元。政府官員尚未公布任何損失估算數據。

英國廣播公司報導，當局回報死亡人數從稍早的5人增至10人。洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）表示：「我祈禱（罹難人數）不會（增加），但根據目前的災情……看來就像原子彈摧毀了這些地區。」

根據加州南岸空氣品質管理局的數據，一大片濃煙和灰燼籠罩天空，促使南加州廣大地區的1700萬人收到空氣與煙塵警告。

火災周邊地區的情況最為嚴重。在洛杉磯東部，空氣品質指數（AQI）高達173。良好的空氣品質指數應在50以下。

洛杉磯郡消防局助理醫療主任古普塔（Puneet Gupta）表示，野火煙霧可能引發心臟病並加劇氣喘，而燃燒的房屋還會釋放氰化物和二氧化碳。

華爾街日報報導，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院環境衛生系主任納度（Kari Nadeau）表示，野火煙霧中已檢測出微塑膠、汞和鉛等有毒金屬、一氧化碳以及其他有害物質。此外，還發現了與白血病相關的苯以及與多種癌症相關的戴奧辛等化學物質。

「你可能身處數百英里之外，但野火煙霧仍然會對你的健康產生影響。」納度說道。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院環境衛生系主任納度表示，野火煙霧中已檢測出微塑膠、汞和鉛等有毒金屬、一氧化碳以及其他有害物質，「你可能身處數百英里之外，但野火煙霧仍然會對你的健康產生影響」。路透
哈佛大學陳曾熙公共衛生學院環境衛生系主任納度表示，野火煙霧中已檢測出微塑膠、汞和鉛等有毒金屬、一氧化碳以及其他有害物質，「你可能身處數百英里之外，但野火煙霧仍然會對你的健康產生影響」。路透

洛杉磯 空氣品質

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