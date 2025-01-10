洛杉磯野火破壞驚人 恐為「天候鞭笞」現象助長

火勢持續第3天的洛杉磯野火正摧殘大片美國人口最稠密地區，雖然面積仍非最大，但造成的破壞已位居加州史上前五。科學家認為，暖化帶來的「天候鞭笞」極易為野火創造條件。

紐約時報指出，洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）目前是兩大主要火場，兩處火場面積已達3萬3700英畝（約1.36萬公頃）、合計摧毀1萬多件動產/不動產，兩處火勢目前仍呈完全失控狀態。

洛杉磯郡警局局長魯納（Robert Luna）直言，部分災區宛如遭受大轟炸，罹難人數肯定會持續增加。

華盛頓郵報指出，多年來加州天氣一直在暴雨和一點即燃的極度乾燥間擺盪，極端天氣條件為這次肆虐洛杉磯各處、迫使上萬人撤離的野火創造條件。

一份9日刊於科學期刊「自然」（Nature）的研究顯示，拜氣溫升高和大氣乾燥導致植物和土壤中水分流失所賜，這股暴雨/乾燥間擺盪的趨勢正在全球增長。研究人員發現，自20世紀中葉以來，全球所謂「天候鞭笞」（weather whiplash）現象從31%增至66%。

「天候鞭笞」藉whiplash一詞形容一時多雨、隔一陣卻又非常乾燥，不斷來回反復猶如遭鞭打。

這份研究的首席作者、加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史文（Daniel Swain）說：「要我說，這其實就是氣候變遷的表徵，地球上幾乎所有人類居住的地方都要經歷這種變化。」

大氣層在正常情況下就像一塊海綿，吸收陸地和海洋中的水分，再以雨或雪的形式降下。但隨氣候變暖，大氣海綿的作用呈倍數增長，吸收更多水分。全球均溫每上升攝氏1度，大氣中水蒸氣含量就會增加7%。

科學界長期以來一直認為這種現象是導致極端降雨的原因，例如去年海倫颶風（Hurricane Helene）侵襲北卡羅來納州的降雨。但這份新論文認為，大氣海綿效應增長也可能導致毀滅性的乾旱和野火。

隨「海綿」尺寸增大，大氣可從土壤和陸地中吸收越來越多水分，這會導致樹木、灌木和其他植被濕度不足更形乾燥而易燃。

史文指出，南加州正經歷天候鞭笞。2022到2023年冬天的雨季非常潮濕，促成灌木叢生長，但隨2024年夏季天氣變得炎熱乾燥，草和灌木叢很快就乾枯。

他說：「植被與灌木叢為可能的火災提供大量燃料，現在不但被烘乾，1月份還遭遇大風天氣且沒下雨。」

倫敦帝國學院葛蘭森研究所（Grantham Institute）所長、氣象學家霍斯金斯（Brian Hoskins）未參與這份新研究，但他也在一封電郵中說：「從目前洛杉磯野火造成的破壞來看，降雨/蒸發間波動的急遽變化確能產生巨大影響。」

史文說，洛杉磯野火仍在燒，且情況恐隨氣溫變暖而惡化，地球每變暖一度，這種乾濕劇烈擺盪就會更形極端。