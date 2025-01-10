洛杉磯野火失控 趁亂打劫至少20人被捕

美國加州洛杉磯野火狂燒，吞噬大片社區，導致數以千計人撤離。當局今天表示，火勢已失去控制；與此同時，加州國民兵（National Guard）準備好上街協助平息失序的局面。

法新社報導，美國第2大城洛杉磯有大片地區已化為廢墟，煙霧籠罩天空，幾乎每棟建築都瀰漫刺鼻味道。

消防單位連續第3天展開大規模行動，由於風勢暫時減緩，直升機得以從空中灑水幫忙滅火，但新的火勢持續冒出。

洛杉磯郡（Los Angeles County）警長魯納（RobertLuna）說，有民眾趁亂打劫，規劃在受災區域實施宵禁；加州國民兵也準備加入行動。

加州州長紐松（Gavin Newsom）說，加州國民兵準備駐守檢查站並協助管制交通，「至於那些想在疏散社區占便宜的人，我要說清楚：我們不容許趁火打劫」。

但火災範圍遼闊，富裕社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）和艾塔迪那（Altadena）周圍的疏散居民擔心當局力有未逮，有些人決定自己守護家園。

一名住在艾塔迪那街上的男子說：「我們很擔心這波到處發生的搶劫事件，我的鄰居昨晚在社區裡守了幾棟房子一整夜…今晚換我接替他們。」這條街燒得僅剩寥寥數棟房子，包括這名男子的家。

最大一場火燒掉「太平洋斷崖」社區超過7700公頃土地，艾塔迪那的另一場火也燒毀5300公頃。

被迫逃離的居民今天輪流在街上巡邏，以防有人趁亂搶劫。

官員說，已至少20人被逮捕。

洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）說，任何人都不要以為從疏散區拿走別人的財產是小事，「這很嚴重，這些行為很卑劣，我們會以最嚴厲的懲罰來起訴他們」。