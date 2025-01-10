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委內瑞拉反對派領袖短暫拘留後獲釋 川普聲援

中央社／ 卡拉卡斯9日綜合外電報導

委內瑞拉親民主領袖馬查多今天在躲藏數月後現身首都卡拉卡斯，帶領抗議活動後短暫遭安全部隊拘留。她獲釋後表示，委內瑞拉「將會自由」。川普也透過社群媒體發文聲援。

法新社報導，57歲的馬查多（Maria CorinaMachado）過去曾是工程師，後來成了異議人士，她今天在大規模警力部署下現身在數以千計名反對派支持者中，並登上一輛皮卡車。

這場抗議活動是針對將於明天宣誓就職第3個6年總統任期的領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），儘管這次選舉結果備受爭議。

由於普遍擔心政府再度發起血腥鎮壓，現場人數低於預期。馬查多向現場全神貫注的群眾喊話說：「我們不害怕！」

她說：「從今天起，我們進入新階段。委內瑞拉自由了。」隨後她披上一件深色外套、戴上黑色頭盔，躍上一輛摩托車後座離開現場。

接下來發生的事情仍不明朗。支持者表示，她離開集會後遭安全部隊「暴力抓捕並強行帶走」。

馬查多團隊後來透露，她從機車上被推下來，「現場傳出槍響」，她在短暫拘留期間「被迫錄製幾段影片」。

馬查多稍後在社群媒體平台X上發布訊息感謝挺身抗議的群眾，並對一名在她被「政權鎮壓部隊」拘留時遭子彈擊傷的委內瑞拉民眾表示同情。

她補充表示：「我現在身在一個安全的地方，並比以往更加堅定，將與你們並肩走到最後！」

她承諾將於明天進一步說明「今天發生的事以及未來計畫」。最後她說：「委內瑞拉將會自由！。」

內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）稱反對派說法是「謊言」，他說：「如果決定要拘押她，她就會被拘押。她瘋了。」

厄瓜多和西班牙等許多國家紛紛譴責馬查多傳出遭到拘留一事，就連美國總統當選人川普也發表意見。

川普在他自己的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上表示：「委內瑞拉民運人士馬查多和總統當選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）正在和平表達委內瑞拉人民的聲音和意念。」

川普重申他第一個總統任期內對卡拉卡斯當局採取的「最大施壓」政策，並表示：「這些自由鬥士不應受到傷害，必須保持安全和活著！」

委內瑞拉 社群媒體 馬杜洛

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