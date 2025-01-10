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拜登調撥資源救洛杉磯野火 稱加州史上最嚴重火災

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，肆虐洛杉磯的這場野火是加州史上最嚴重的火災，他同時承諾將提供額外聯邦資金與資源來幫助加州。

拜登在白宮與高層官員舉行特別會議時說：「這是加州史上影響最廣泛、破壞力最強的火災。」

他說，洛杉磯人民「 正經歷著一場噩夢」，並稱讚衝進火場滅火的消防員是「英雄」。

這場大火已造成至少5人喪生。即將卸任總統的拜登取消原訂今天訪問羅馬的行程，親自坐陣華府以協調政府對付火災。

他說，應加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）的請求，聯邦政府將負擔前180天處理災害的全部費用。

拜登表示，他向洛杉磯增派400名聯邦消防人員、30架消防飛機和直升機；五角大廈將派遣8架大型飛機，以及500名負責清理野火的人員。

同時，拜登也試著駁斥總統當選人川普的說法。川普稱缺水導致消防人員難以撲滅大火。

拜登表示，問題是在切斷電源，導致供水泵浦無法運作，主要是公用事業公司擔心電線走火可能引發更大火災，所以切斷供電。

川普即將於1月20日宣誓上任，開啟他的第2個任期，他趁這場火災對拜登和紐松發動政治攻擊。

拜登 火災

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