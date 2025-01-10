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洛杉磯野火嚇跑觀光客 空氣品質惡劣破壞心情

中央社／ 洛杉磯9日專電

洛杉磯野火影響觀光，今天在好萊塢星光大道等熱門景點，人潮明顯減少。旅客表示，野火打亂行程，空氣品質不佳影響旅遊心情。

中央社記者今天走訪好萊塢星光大道、聖塔蒙尼加海灘、好萊塢標誌等觀光景點，發現旅客人潮明顯不如野火之前。洛杉磯招牌的天際線，籠罩著一層白色的煙霧，空氣中飄散燒焦味。

好萊塢星光大道附近的幾條街距離外，日落大火（Sunset Fire）前一晚剛撲滅，空氣中飄散著燃燒過後的白色灰燼，空氣品質惡劣，部分遊客帶著口罩。

日落大火鄰近星光大道、好萊塢標誌，網路上流傳好萊塢標誌遭到焚毀的合成影片。不過記者今天走訪好萊塢標誌，依然屹立山頭，零星遊客在附近公園拍照，附近的野火已經撲滅。

來自康乃狄克州（Connecticut）的夫妻向中央社記者表示，這次到洛杉磯旅遊，停留時間有限，野火災情影響了他們幾個行程，原本買好參觀環球影城的導覽門票，昨天臨時通知取消了。

朱里雅斯（Julius）在學校從事與肺部有關的研究，對於空氣品質特別敏感，他說此行原本期待，享受南加州的陽光和清新的空氣，但在野火的影響之下，天空籠罩煙塵，「空氣聞起來非常糟糕」。

高登（Gordon）與妻子都是加州人，來自洛杉磯南方40分鐘車程的橘郡。他們原本計畫在好萊塢附近參觀展覽，但因野火影響，展覽連續兩天都取消。

高登表示，自家住處在25英里之外，感受不到野火，只覺得天色有些陰暗，空氣中也沒有任何煙塵，透過新聞才知道這是洛杉磯地區最嚴重的火災，甚至有一整個社區遭到摧毀，令人難以置信。

好萊塢 標誌 洛杉磯

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