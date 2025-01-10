習近平將派高階特使出席川普就職典禮 美方傳屬意「他」來

英國金融時報引述知情人士報導，中國國家主席習近平將派遣高階特使，赴美出席川普的總統就職典禮。

報導稱，中方已告知川普的過渡團隊，將由高階官員代表習近平出席，並與川普團隊進行實質討論。

那可能是國家副主席韓正或外交部長王毅。川普的一些顧問則希望是習近平得力助手、手握權力比韓正或王毅大得多的政治局常委蔡奇。

一位中國專家說，韓王的級別可能不夠，川普恐怕會不開心。但鑑於中國大陸先前曾派駐華盛頓大使代表，任何官員出席都將是史無前例。