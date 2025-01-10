洛杉磯野火狂燒 川普歸咎拜登與加州州長無能

美國加州洛杉磯野火肆虐，即將就任總統的川普藉此發動政治攻勢，歸咎即將卸任的總統拜登和民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）無能。

法新社報導，消防人員這兩天還在拚命控制火勢，共和黨籍的川普卻選在此時開砲。這波野火已知造成5人喪生，摧毀超過2000棟建築物。

川普昨晚在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）上說：「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼，『紐渣』（Newscum）應該辭職，這全都是他的錯！」

川普習慣以「紐渣」這個綽號來稱呼紐松，將他的姓氏Newsom與scum（人渣）結合來貶抑他。紐松普遍被視為未來有望代表民主黨競選總統的人選之一。川普今天上午在洛杉磯野火延燒之際又繼續抨擊他。

川普再度指控紐松在火災因應上「無能」，並且在遭受乾旱的加州浪費水資源，但沒有提供證據支持他的說法。

紐松在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中強烈反駁。他說：「民眾還在逃難…這傢伙想把此事政治化。我有很多想法，知道自己很想說出來，但我不會說。」

川普昨天也把矛頭指向拜登，稱1月20日「來得太慢」，屆時川普將取代他成為白宮主人。

川普表示，這一切代表拜登和紐松兩人「極度無能和管理不善」。

川普今天指控拜登把錢花在「綠色新騙局」（GreenNew Scam）氣候政策，而不是給美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

川普去年10月也曾在颶風重創東南部後提出類似指控，拜登則一再否認挪用FEMA經費。

川普的重要盟友、世界首富馬斯克（Elon Musk）也在自家社群平台X上提到洛杉磯野火，將這場災害與各種因素掛鉤，包括消防員多元招聘、將援助送給烏克蘭等，但都沒有提供證據。