快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

洛杉磯野火狂燒 川普歸咎拜登與加州州長無能

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國加州洛杉磯野火肆虐，即將就任總統的川普藉此發動政治攻勢，歸咎即將卸任的總統拜登和民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）無能。

法新社報導，消防人員這兩天還在拚命控制火勢，共和黨籍的川普卻選在此時開砲。這波野火已知造成5人喪生，摧毀超過2000棟建築物。

川普昨晚在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）上說：「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼，『紐渣』（Newscum）應該辭職，這全都是他的錯！」

川普習慣以「紐渣」這個綽號來稱呼紐松，將他的姓氏Newsom與scum（人渣）結合來貶抑他。紐松普遍被視為未來有望代表民主黨競選總統的人選之一。川普今天上午在洛杉磯野火延燒之際又繼續抨擊他。

川普再度指控紐松在火災因應上「無能」，並且在遭受乾旱的加州浪費水資源，但沒有提供證據支持他的說法。

紐松在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中強烈反駁。他說：「民眾還在逃難…這傢伙想把此事政治化。我有很多想法，知道自己很想說出來，但我不會說。」

川普昨天也把矛頭指向拜登，稱1月20日「來得太慢」，屆時川普將取代他成為白宮主人。

川普表示，這一切代表拜登和紐松兩人「極度無能和管理不善」。

川普今天指控拜登把錢花在「綠色新騙局」（GreenNew Scam）氣候政策，而不是給美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

川普去年10月也曾在颶風重創東南部後提出類似指控，拜登則一再否認挪用FEMA經費。

川普的重要盟友、世界首富馬斯克（Elon Musk）也在自家社群平台X上提到洛杉磯野火，將這場災害與各種因素掛鉤，包括消防員多元招聘、將援助送給烏克蘭等，但都沒有提供證據。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

杜魯道：川普揚言併加拿大 轉移關注關稅影響

義大利總理梅洛尼：威脅武力奪取格陵蘭 是川普對中國的「警告」

加州野火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

相關新聞

加州野火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

加州野火持續延燒，美國總統拜登9日宣布聯邦政府將百分之百負擔救災費用，包括救災人員的薪資、災民臨時安置的費用等。

影／最後的蔑視！卡特葬禮上賀錦麗把川普當空氣

美國前總統卡特的國葬9日舉行，5位美國總統齊聚一堂送他最後一程。總統當選人川普夫婦、柯林頓夫婦、布希夫婦、歐巴馬都坐在第...

習近平將派高階特使出席川普就職典禮 美方傳屬意「他」來

英國金融時報引述知情人士報導，中國國家主席習近平將派遣高階特使，赴美出席川普的總統就職典禮。

洛杉磯野火延燒 國家地理攝影師：整棟樓著火「卻不見一輛消防車」

美國加州洛杉磯的野火持續燃燒，至少已有至少6處火頭。曾為《國家地理》（National Geographic）雜誌供稿的火災攝影師培利（Stuart Palley），連日在現場記錄火災影像，感嘆這是他至今見證的「最嚴重火災」。

川普封口費案確定今晚宣判！美最高法院5：4裁決拒絕延後判決

美國聯邦最高法院9日作出決定，拒絕美國候任總統川普的律師提出的中止川普封口費案宣判動議。

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

美國加州洛杉磯山火持續，迄今已造成至少5人死亡，總統拜登取消任內最後一次外訪、周二（8日）前往洛杉磯聽取山火情況通報。他在洛杉磯山火的記者會上「一鳴驚人」，表示自己有好消息宣布。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。