加州野火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

加州野火持續延燒，美國總統拜登9日宣布聯邦政府將百分之百負擔救災費用，包括救災人員的薪資、災民臨時安置的費用等。

加州野火未歇，拜登9日召集白宮和行政府官員開會，討論聯邦政府對野火的因應措施。

拜登9日指出，在加州州長紐森（Gavin Newsom）的要求之下，他日前宣布聯邦緊急狀態，讓聯邦資源可以投入救災。

拜登說，他9日上午與州長討論之後，已決定將聯邦政府的擔負額從75%上調至90%，現在拜登決定再調高至100%，將由聯邦政府全額負擔180天的救災費用。

拜登指出，聯邦政府的支出將來自「火災管理協助補助金」（Fire Management Assistance Grant）和聯邦緊急狀態（Major Disaster Declaration）。

拜登說，聯邦政府的支出將負擔包括災害現場的清理、臨時安置場地、救災人員的薪資，以及任何用來保護人民生命財產的費用。

拜登指出，他已向州長和地方官員表示，要不計成本（spare no expence）去做他們應該做的事，迅速掌控火勢。

拜登說，現階段分別在寳馬山花園（Pacific Palisades）、巴沙迪那（Pasadena）和西爾瑪（Sylmar）共三場大火尚未獲得控制。

拜登表示，他將增援400名聯邦消防員、逾30架消防飛機和直升機，以及8架隸屬國防部，配備滅火裝備的C-130運輸機前進南加州；拜登指出，國防部長9日也派遣500名打火人員協助抗災。

拜登表示，他已指示國防部持續與紐森合作，研究還需要哪些資源投入救災；此外，拜登說，加拿大也承諾支援消防員和飛機。

美國總統當選人川普則持續在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，認為加州政府救災不力，指紐森和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）無能，甚至認為紐森應辭職下台。