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洛杉磯野火延燒 國家地理攝影師：整棟樓著火「卻不見一輛消防車」

香港01／ 撰文／藺思含
《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）
《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）

美國加州洛杉磯的野火持續燃燒，至少已有至少6處火頭。曾為《國家地理》（National Geographic）雜誌供稿的火災攝影師培利（Stuart Palley），連日在現場記錄火災影像，感嘆這是他至今見證的「最嚴重火災」。

培利常駐於南加州，長期用鏡頭記錄美國西部的氣候變化、環境問題以及基礎設施，還在2022年出版回憶錄《走進地獄：穿越加州特大火災及其餘波》（Into the Inferno: A Photographer’s Journey Through California’s Megafires and Fallout，暫譯）。

培利於1月9日清晨在社群媒體Instagram上發佈現場影片，他表示：「在一月發生這樣的大火是前所未見的。」自山火爆發以來，他在洛杉磯各地記錄當地災情，他在8日發佈的一段影片中可見，幾個單位已經被燒的殘缺不全，其中一個單位從窗戶噴出烈火和黑煙。

培利描述其所見，稱帕利薩德（Pacific Palisades）的一座街區已經燒成火海，整個住宅大廈的數十個單位都噴射着火焰，但現場卻不見一輛消防車。他坦言：「資源徹底不堪重負。隨著供水系統停止運轉，消防栓也水源枯竭。」

另一段他攝於7日晚間的影片顯示，洛杉磯Altedena社區街邊矗立著的樹木在強風下被吹的搖搖欲墜，幾個起火點不斷有火星噴出煙火，巨大的麥當勞招牌在強弱變換的火光下時光時暗，有社群媒體用戶評論場面彷彿末日電影中的畫面。

培利在一段回答網友問題的影片中表示，看著所有被燒毀的房屋，為所有失去家園的人感到深深的惋惜。

《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）
《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）

《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）
《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）

《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）
《國家地理》的撰稿人、火災攝影師Stuart Palley感嘆，這是他至今見證的最嚴重火災。（X@stuartpalley）

火災攝影師Stuart Palley常駐於南加州，長期用鏡頭記錄美國西部的氣候變化、環境問題以及基礎設施。（Instagram@stuartpalley）
火災攝影師Stuart Palley常駐於南加州，長期用鏡頭記錄美國西部的氣候變化、環境問題以及基礎設施。（Instagram@stuartpalley）

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文章授權轉載自《香港01》

攝影師 洛杉磯 火災

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